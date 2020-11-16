Больше 20 тысяч человек заразились коронавирусом в Новосибирской области

Как сообщили в оперативном штабе, 16 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 20 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 1 294 детей. За сутки в регионе заболело 174 человека.

В оперативном штабе также сообщили: из больниц в Новосибирской области выписали 16 379 пациентов, у которых была выявлена инфекция. В течение суток домой отправилось 72 человека.

От осложнений коронавируса 16 ноября умерло пятеро новосибирцев: мужчины в возрасте 53, 60, 66 и 88 лет, а также 68-летняя женщина. Всего в регионе с диагнозом COVID-19 умерло 660 человек.

Отметку в 20 тыс. человек общая заболеваемость в регионе впервые перешла в минувшие сутки – в воскресенье, 15 ноября, это показатель составил 20 001 случай.

В Иркутской области за последние сутки зарегистрировано 259 больных. Всего в регионе 28 591 заражённый коронавирусом. С 15 на 16 ноября выздоровело 32 человека, а с начала пандемии – 22 348 человек. За сутки в регионе скончалось 12 человек. Всего от инфекции умерло 667 иркутян.

В Кузбассе выявлено 185 новых случаев заболевания. Всего в регионе зарегистрирован 18 481 случай заражения. 231 пациента выписали из медицинских учреждений за сутки, а всего – 14 683 человека. Умерло четыре человека, всего – 318.

Напомним, в пятницу, 13 ноября, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов назвал колоссальным количество пациентов, выписанных за последнее время из «ковидных» госпиталей.

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