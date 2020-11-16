Омских активистов задержали после пикета против нового главы областного минздрава

Полиция задержала активистов Ричарда Романа Кинга и Дмитрия Грунина 15 ноября в Омске. Общественники готовились снимать сюжет в поддержку своих единомышленников, которые вышли на пикет 8 ноября против назначения нового главы регионального минздрава.

Как сообщает Telegram-канал «Метропикет», полиция задержала активистов на пять часов. По словам общественников, представители правопорядка пытались конфисковать у них аппаратуру. В итоге на Дмитрия Грунина составили административный протокол за несоблюдение социальной дистанции, а на Ричарда Романа Кинга – за несоблюдение масочного режима.

Недовольные назначением нового главы минздрава Омской области Александра Мураховского вышли на пикет 8 ноября. Министр сменил на этом посту Ирину Солдатову, уволенную главой региона после акции протеста сотрудников скорой помощи – несколько машин подъехали к зданию минздрава и включили сигнализацию после того, как в ряде «ковидных» госпиталей отказались принимать пациентов.

Известно, что Александр Мураховский руководил Городской клинической больницей №1 в Омске, когда в медучреждение привезли Алексея Навального.

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