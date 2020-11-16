Следователи рассказали об обстоятельствах аварии самолёта «Руслан» в Новосибирске

У грузового самолёта Ан-124, который на днях выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, отказали электронные системы. В том числе – система пилотирования. Об этом 15 ноября на пресс-конференции сообщил руководитель по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте РФ Роман Глуховеров.

Как рассказал специалист, у самолёта отказал один из четырёх двигателей, обломки которого повредили фюзеляж воздушного судна. После этого на борту отказали все электронные системы, в том числе средства связи и система пилотирования.

«В данной ситуации командиром воздушного судна было принято решение о производстве экстренной посадки. В отсутствие всех электронных систем командир и второй пилот совершали посадку, руководствуясь визуальным наблюдением», — рассказал Роман Глуховеров на пресс-конференции 15 ноября.

Следователь добавил, что самолёт выкатился за пределы взлётной полосы примерно на 300 метров. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, 13 ноября самолёт Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр», который должен был последовать маршрутом Новосибирск-Вена, совершил аварийную посадку через две минуты после вылета. Воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы. В результаты аварии оказались повреждены фюзеляж и двигатель машины, находившиеся на борту 14 человек не пострадали. По итогам доследственной проверки следственный комитет возбудил уголовное дело.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.