Андрей Травников обсудил чемпионат по хоккею-2023 в Сибири с представителем омского «Авангарда»

Подготовку к молодёжному Чемпионату мира по хоккею с шайбой, который пройдёт в Новосибирской и Омской областях в 2023 году, ход строительства в регионах ледовых арен и развитие массового хоккея обсудили губернатор Новосибирской области, председатель попечительского совета ХК «Сибирь» Андрей Травников и председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов. Рабочая встреча прошла 13 ноября.

На встрече глава региона отметил, что у новосибирцев хоккей — один из любимых видов спорта. По словам губернатора, в регионе сложись мощное движение фанатов, преданная армия болельщиков и верных поклонников.

«Верные поклонники и у соперника нашей «Сибири» — омского «Авангарда», которые, к сожалению, сегодня остались без домашних игр. Участие Омска в молодежном чемпионате в качестве принимающей стороны вместе с Новосибирском позволило ускорить строительство новой арены в Омске», — отметил губернатор Андрей Травников.

Глава региона также отметил, что в новосибирском дворца спорта сейчас вовсю идут работы — бетонируют монолитные вертикальные конструкции. Уже готовы четыре этажа из шести. Кроме того, здесь заливают колонны и перекрытия, а также монтируют металлоконструкции тренировочной и многофункциональной арен. В ближайшее время планируется начать монтаж ограждающих конструкций.

«Дворец уже начал принимать видимые очертания, работы идут в графике. Мы постоянно обсуждаем и делимся с нашими партнёрами ходом подготовки к чемпионату, накопленным опытом. И сегодня с Александром Владимировичем в очередной раз, что называется, сверили часы», — рассказал губернатор.

Андрей Травников подчеркнул, что власти региона приложат все усилия, чтобы достойно организовать соревнования. Ожидается, что в Новосибирскую область приедут тысячи болельщиков со всего мира.

«Не сомневаюсь, Новосибирск и Омск в 2023 году в очередной раз продемонстрируют, что в Сибири готовы – и умеют – проводить соревнования высокого уровня», — сказал Андрей Травников.

По словам председателя Совета директоров ХК «Авангард» Александра Крылова, важно, что в Сибири появятся две современные арены в Новосибирске и Омске – это даст толчок к развитию хоккея в регионах.

«Сибирь всегда славилась своими хоккеистами. Также рассказал Андрею Александровичу о нашей программе развития массового хоккея, ведь хоккей для Новосибирской области, так же, как и для Омска, является, наверное, основным и самым популярным видом спорта. Договорились о тесном сотрудничестве и на уровне оргкомитета МЧМ, и на уровне клуба. Уверен, что вместе нам удастся провести один из лучших молодежных чемпионатов мира по хоккею в истории», — отметил на рабочей встрече Александр Крылов.

В начале 2020 года дирекция МЧМ-2023 подписала соглашение о сотрудничестве с бюджетным учреждением Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта». Документ направлен на взаимодействие по формированию и реализации мероприятий Первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в Новосибирске и Омске.

Правительство Новосибирской области согласовало проект плана основных мероприятий по подготовке и проведению чемпионата в Новосибирске и Омске. Предполагается, что план утвердят на ближайшем заседании организационного комитета мероприятия.

Также Андрей Травников и Александр Крылов посетили матч ХК «Сибирь» и омского ХК «Авангард», который прошёл в ЛДС.

Ранее сообщалось о том, что площадь Лыщинского в Новосибирске реконструируют к молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023.

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