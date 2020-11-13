Спикер новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив рассказал, как укрепить доверие к власти, на научно-экспертном совете при Валентине Матвиенко

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в дискуссии на тему доверия к институтам законодательной власти. Обсуждение прошло в рамках заседания научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, которое 13 ноября провела председатель органа Валентина Матвиенко.

Дискуссия «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства» прошла в режиме видеоконференцсвязи. На ней выступали общественные и политические деятели, главы регионов и городов. Единственным представителем законодательной ветви власти стал председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Доверие как категория сложная и глубоко философская не обошлась без анализа со стороны представителей науки и образования. Декан экономического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Александр Аузан сформулировал определение, задавшее вектор дальнейшему обсуждению: доверие – ожидание того, что другой человек будет вести себя в соответствии со взятыми на себя обязательствами. В условиях информационной открытости и прозрачности ведения бизнеса доверие, как заключили участники научно-экспертного совета, может выступать альтернативным источником экономического роста и стать приоритетом государственной политики.

Директор Института философии Российской академии наук Андрей Смирнов предложил задуматься, доверяем ли мы своему языку и своей культуре? Доверяем ли мы своему настоящему, прошлому, будущему? Готовы ли мы опираться в своих ожиданиях на самих себя? Чаще всего мы доверяем людям и не доверяем общественным институтам, констатировал гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. По его мнению, чтобы люди доверяли высшему должностному лицу государственной власти, важно быстро реагировать на запросы, быть честным, деятельным, активным.

Выступавшие приводили конкретные примеры, как участие граждан в делах на уровне муниципального образования повышает гражданскую активность и побуждает людей стремиться изменить жизнь вокруг. Самой распространенной причиной пассивности в процессе управления территорией участники дискуссии назвали отсутствие веры людей в конкретный результат от своих действий.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив предложил конкретные инструменты, как повысить уровень веры граждан в свои силы, а значит, их гражданскую активность и степень доверия к власти. Он подчеркнул: поддержка и продвижение идей и проектов, выдвинутых людьми на местах – грамотная и своевременная задача. Спикер привёл примеры, как практика этих малых, казалось бы, дел сказывается на реализации стратегии социально-экономического развития региона, а значит, и на качестве жизни и уровне доверия граждан к органам власти.

Как отметил Андрей Шимкив, «Народный бюджет» – проект, поддержанный президентом страны Владимиром Путиным, — важен, чтобы предоставить жителям конкретных территорий возможность определить, куда в первую очередь должны быть направлены бюджетные средства. Новосибирская область занимается инициативным бюджетированием с 2017 года. За три года в регионе реализовано 343 инициативных проекта, которые выдвинули жители городских и сельских поселений. Количество участников конкурсного отбора проектов растёт кратно. В 2020 году по сравнению с 2018 годом оно выросло на 83%. Общий объём средств, направленных на реализацию инициативных проектов за три года, составил 341 млн рублей. 27 млн из них – это деньги самих граждан и иные внебюджетные источники.

Эти проекты были реализованы в непосредственных интересах 677 тысяч человек, что составляет четверть населения Новосибирской области. В 2020 году в конкурсном отборе проектов приняли участие 223 муниципальных образования Новосибирской области. Прогнозируемая общая стоимость проектов — 196 млн рублей. В том числе из областного бюджета поступит 133 млн рублей, 38 млн рублей – доля финансирования из средств местных бюджетов. Средства населения составят порядка 15 млн рублей, 608 тыс. рублей – внебюджетные источники. Поручение президента страны, закрепленное законом, – довести за три года долю распределения местных бюджетов с участием населения до пяти процентов.

«Мы все понимаем, что стоит за качественными изменениями, которые следуют за этой цифрой, – сказал в ходе обсуждения Андрей Шимкив. – Это иное качество жизни. Иное настроение. Самоуважение. Доверие. Эти категории сложно измерить цифрами. Хотя, если попробовать провести параллели с только что завершившейся у нас в области большой избирательной кампанией, мы увидим, что на выборах и в сельские советы, и в районные советы, и в Законодательное собрание люди в большинстве своём голосовали именно по этому критерию».

Пройти такую «народную проверку» депутатам всех уровней помог общественный институт, который в регионе закреплен законом о наказах. Собственно, этот общественный институт так и называется – наказы избирателей. Закон работает с 2002 года, он был принят в Новосибирской области одним из первых в стране. Но только пять лет назад депутаты определили и закрепили в нем порядок участия жителей в формировании программы наказов. За пять лет работы закона исполнены 3182 наказа на сумму 42 миллиарда рублей. Депутатам седьмого созыва уже поступило более 20 тысяч наказов.

Своеобразный социологический опрос, проведенный при сборе наказов, обозначает болевые точки, которые беспокоят жителей конкретного муниципального образования. Проблему обозначили, и она принята депутатами в наказ. Но если вспомнить фразу «доверяй, да проверяй», важно, что человек не просто обозначает вопрос, но и получает совершенно конкретный, наглядный ответ – в виде новых ФАПов, теплосетей, водопроводов, дорог и социальных объектов.

Запрос общества на повышение уровня доверия к институтам публичной власти сформировался, убежден Андрей Шимкив. И более того, поддержан государством. А в части расширения возможностей для муниципального уровня управления – ещё и закреплен статьей 132 обновленной Конституции Российской Федерации.

В качестве конкретного предложения Андрей Шимкив отметил ещё один закон, который рассмотрели и приняли в Совете Федерации. Федеральный закон № 370, который вступит в силу 20 ноября, в полной мере отвечает социальным новациям, закреплённым обновлённой Конституцией, и расширяет возможности для участия граждан в принятии управленческих решений.

Андрей Шимкив предложил Совету Федерации совместно с регионами сделать следующий шаг – проработать и закрепить законодательно механизм реализации предложений, выработанных в ходе общественных обсуждений или публичных слушаний. Пока результаты публичных слушаний в лучшем случае отражаются в рекомендациях и не фиксируются в итоговых документах, таких, к примеру, как бюджет муниципального образования.

«Думаю, что любой житель села, города, района, увидев свое предложение, свою инициативу в соответствующей строке бюджета станет больше доверять власти любого уровня – и местной, и региональной», – резюмировал спикер регионального парламента.

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