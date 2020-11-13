Президиум регионального отделения «Единой России» готовится рассмотреть вопрос о приостановке членства Ивана Кляйна в партии.

Президиум регионального политсовета обсудит тему приостановки членства мэра Томска Ивана Кляйна в «Единой России» после 16 ноября. Об этом сегодня сообщила пресс-служба томской ЕР.

Руководитель регионального исполкома, заместитель секретаря томского отделения ЕР Степан Михайлов пояснил: в случае, если на партийца заводят уголовное дело, устав обязывает приостановить его членство до решения суда. Дальнейшие решения ЕР принимает после итогов рассмотрения дела.

Сегодня утром появилась информация о задержании мэра Томска Ивана Кляйна. В следственном комитете отмечают, что ему инкриминируется нарушение части второй ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Ивану Кляйну грозит до 7 лет тюрьмы. Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Томской области Елена Лебедева, по версии следствия Иван Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», дал незаконное указание чиновникам внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны возле территории компании. В итоге предпринимателю, который планировал строить на этом участке многоэтажные жилые дома, отказали в разрешении. По данным следкома, Иван Кляйн является основным акционером «Томского пива», сейчас предприятие возглавляет его супруга Галина.

Иван Кляйн руководит администрацией Томска с 2013 года. До этого он был генеральным директором ОАО «Томское пиво» и депутатом Думы Томской области. В 2017 году Кляйн вошёл в список самых обеспеченных государственных служащих по версии Forbes.

Иван Кляйн – не первый мэр Томска, оказавшийся под следствием. В 2006 году силовики арестовали Александра Макарова, который возглавлял город с 1996 года. Он вышел из колонии в 2016-м. С 2009 по 2013 мэром Томска был Николай Николайчук, он покинул должность досрочно. В 2014 году его арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий. В 2016-м он получил условный срок.

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