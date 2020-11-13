Новосибирский губернатор ограничил работу кинотеатров и фудкортов

Виктория Конюхова
 
Фото: Пресс-служба правительства новосибирской области

Губернатор Андрей Травников на внеочередном заседании правительства в пятницу вечером утвердил новые ограничительные меры, которые ранее одобрил оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

В Новосибирской области решено приостановить работу кинотеатров и фудкортов в ТРЦ. Также компаниям необходимо перевести на удаленный режим работы не менее 30 % сотрудников.

Соответствующие изменения в нормативные документы вступают в силу с 16 ноября.  Также в регионе продлен режим повышенной готовности до 31 декабря текущего года.

На заседании из 23 членов правительства присутствовали 15. Изменения в нормативные документы были приняты единогласно. Также ранее введенные в связи с угрозой распространения коронавируса ограничения остаются без изменений.

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