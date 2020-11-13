Чтобы уменьшить поток больных и повысить доступность консультаций врача, в поликлиниках Новосибирска начали применять мобильные приложения. С их помощью пациенты могут сообщить врачу о своем состоянии и получить краткую инструкцию.

Перегруженные в пандемию поликлиники Новосибирска внедряют новые способы общения с пациентами. Теперь задать врачу вопрос и получить консультацию можно через обычное мобильное приложение для обмена сообщениями.

«Уважаемый пациент, в связи с выявлением у Вас коронавирусной инфекции, Вы находитесь под наблюдением нашей поликлиники. С целью улучшения качества оказываемой Вам помощи, мы создали на данном номере канал связи посредством Whatsapp», — подобные сообщения стали получать в последнее время новосибирцы, заболевшие COVID-19.

Поликлиники уведомляют больных о том, что общение через мессенджер возможно только в виде текстовый сообщений в период с 9.00 до 17.00 в рабочие дни недели. Подчеркивается, что у оператора нет возможности отвечать на звонки и прослушивать голосовые сообщения.

При этом формулировать вопросы пациентов просят максимально точно и кратко. Кроме того, им предлагают ежедневно отправлять на указанный номер информацию о своем самочувствии, используя смайлики или текст «хорошо». Если больному требуется звонок от сотрудника поликлиники, то ему нужно лишь кратко написать: «Перезвоните мне».

Напомним, что в поликлиниках Новосибирска сегодня также пытаются внедрить телемедицину – общение пациента с врачом посредством видеосвязи. Как рассказал на брифинге 13 ноября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, технологии телемедицины уже успешно применяют в городской поликлинике №21. Кроме того, начиная с этой недели жители региона имеют возможность вызывать врачей на дом через сайты поликлиник.

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