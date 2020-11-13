Новосибирское отделение ЕР отказалось от ноябрьской конференции. Из-за эпидемиологической обстановки на следующий год переносят традиционные мероприятия отделения и в других субъектах.

Новосибирское отделение ЕР отказалось от проведения партийной конференции в ноябре этого года. Накануне решение об отмене традиционного съезда в Москве, запланированного на декабрь 2020, приняло федеральное руководство ЕР. С высокой долей вероятности оно пройдет в первые месяцы 2021-го.

Представитель новосибирского отделения ЕР в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отметил, что региональная конференция перенесена на январь-февраль 2021 года. Пока она планируется в очном формате.

По сведениям «Континента Сибирь», региональную конференцию, которая обычно проходит в конце ноября, «по соображениям безопасности» в этом году не будет проводить и красноярское отделение партии.

Летом этого года перед избирательной кампанией в Новосибирской области ЕР проводило форум со всеми местными и первичными отделениями в онлайн-формате.

Всероссийский съезд любой партии – это массовое мероприятие, на котором обычно присутствуют одновременно сотни человек. У «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Родины» съезды намечены на 2021-й – год выборов в Госдуму.

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