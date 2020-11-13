Новый корпус детсада открылся на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске

На жилмассиве «Плющихинский» в Новосибирске открылся четвёртый корпус детского сада №100. Принимать воспитанников учреждение начнёт после 20 ноября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска 13 ноября, корпус детского сада по улице Виталия Потылицына, 9/2 сдан в эксплуатацию на днях. По словам мэра Анатолия Локтя, здание на 160 мест существенно снизит остроту проблемы с очередями в детсады на жилмассиве «Плющихинский».

«Микрорайон активно развивается, и перспектива застройки здесь большая. Поэтому вопрос строительства садиков и школ крайне актуальный. Появление этого детсада, рассчитанного на 160 мест, позволит существенно продвинуть очередь и снизить остроту проблемы. Детский сад начнёт работать через неделю. Лицензия на осуществление деятельности есть, штаты в стадии укомлектования, заявления от родителей уже принимаются», — цитирует пресс-служба мэрии Анатолия Локтя.

Строительство нового корпуса детского сада началось в мае 2019 года. Общая площадь трёхэтажного здания – 5775 кв.м. Сметная стоимость объекта – 223 млн 385 тыс. руб.

Здание присоединено к действующему детскому саду № 100, в составе которого уже есть три корпуса на 33 группы. Теперь учреждение станет образовательным комплексом из четырёх корпусов. В его составе будет 42 группы с общим охватом более 1 276 детей.

Новый корпус детсада построен в рамках национального проекта «Демография». Как отметил Анатолий Локоть, муниципалитет в нём участвует не впервые, а потому в городе поддерживается высокое качество строительства социальных объектов, в частности, детских садов.

«В этом году плановое задание – 10 новых садиков. Шесть из них на сегодняшний день сданы, на следующей неделе сдаём ещё два. И оставшиеся два детских сада будут введены до конца года», — отметил мэр.

Один из детских садов строится в Новосибирске по программе «Жилище». Этот проект курирует правительство региона. Если работы будут выполнены в срок, город получит в этом году не 10, а 11 новых детсадов.

«На следующий год пока запланировано строительство двух новых детских садов. Конечно, мы нуждаемся в большем количестве. На примере этого года видно, что мы можем строить больше. У нас есть строительные организации, а главное – площадки с зарезервированными местами под социальные объекты. Заявку мы подали и надеемся, что планы на будущий год будут скорректированы в сторону увеличения», – сказал Анатолий Локоть.

Приоритетное направление деятельности детского сада № 100 – художественно-эстетическое и физическое развитие дошкольников. В новом корпусе оборудованы ИЗО-студия и музыкальный зал. Кроме того, здесь планируется открыть вокальную студию, библиотеку и картинную галерею.

Также в детском саду оборудованы два спортивных зала, в каждой группе созданы спортивные уголки, а на улице есть физкультурная площадка. Кроме того, в здании оборудованы пищевой блок, музыкальный зал, прачечная, методический кабинет, кабинеты педагога-психолога и логопеда, кабинет познавательной активности и другие.

Напомним, в октябре сдали в эксплуатацию детский сад на 165 мест в новосибирском микрорайоне «Акатуйский».

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