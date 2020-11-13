Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения самолета «Руслан» в Толмачево

Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки тяжелого грузового самолета «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр».

13 ноября 2020 года около 12 часов 08 минут из новосибирского аэропорта Толмачево вылетел грузовой самолет АН-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр», следовавший по маршруту Новосибирск-Вена. Спустя две минуты самолет совершил аварийную посадку, выкатившись при этом за пределы за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 14 членов экипажа.

В результате аварийной посадки пострадавших не оказалось. Самолет получил повреждения фюзеляжа и двигателя.

По итогам доследственной проверки СК принял решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В настоящее время следственная группа проводит осмотр места происшествия, включая осмотр воздушного судна, выемки необходимой документации, допросы свидетелей, членов экипажа.

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