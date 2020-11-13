Сбербанк запустил промовклад «Выгодный сезон»

Федор Туров
 

Параллельно «Зеленому дню» Сбербанк запустил промовклад «Выгодный сезон» с повышенной процентной ставкой, открыть который можно с 11 ноября по 15 декабря включительно.

Представители банка уточнили, что вклад оформляется только в мобильном приложении и веб-версии «СберБанк Онлайн», а также в банкоматах. В офисах банка открытие вклада «Выгодный сезон» недоступно. «Так мы помогаем нашим клиентам получать финансовые услуги, соблюдая меры безопасности в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране», — прокомментировал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Процентная ставка зависит от срока:

  • 3–6 месяцев — 3,6%;
  • 6–12 месяцев — 3,8%;
  • 12–24 месяца — 4%.

Валюта вклада — рубль, капитализация процентов — в конце срока. Пополнение вклада не осуществляется, снятие — только в части процентов. Досрочное расторжение и пролонгация вклада — по ставке 0,01% годовых. Минимальный размер вклада — 50 тысяч рублей, максимальная сумма не ограничена.

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