Глава новосибирского минздрава назвал колоссальным число выписанных из «ковидных» госпиталей в регионе

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что с начала ноября в регионе из медучреждений выписали 1700 пациентов с коронавирусом, назвав эту цифру колоссальной. О ситуации с распространением инфекции глава областного минздрава рассказал на встрече с журналистами в пятницу.

«Вот такая колоссальная позитивная цифра по выписке наших пациентов из стационаров и тех, кто находился на амбулаторном приёме», — сообщил Константин Хальзов на брифинге 13 ноября.

Стоит отметить, что, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации осенью, из стационаров региона начали выписывать пациентов, не дожидаясь результатов повторного теста на коронавирус.

Хальзов напомнил, что всего с начала пандемии из медучреждений региона выписали 16 063 человека, а за последние сутки – 128 человек.

Министр также рассказал, что в Новосибирской области усилили колл-центры поликлиник. К специалистам присоединились 10 студентов медуниверситета и медицинского колледжа региона. На линии номера 112 сейчас работают 14 консультантов.

Кроме того, на этой неделе специалисты областного минздрава предоставили жителям региона возможность вызывать врача через сайты поликлиник.

«Новая вещь, которую мы запускаем на этой неделе, видим обратную связь позитивную», — отметил Константин Хальзов.

Напомним, за последние сутки в Новосибирской области увеличился прирост больных коронавирусом.

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