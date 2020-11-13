Суточный прирост больных с коронавирусом вновь увеличивается в Новосибирской области

Как сообщили в оперативном штабе, 13 ноября суточный прирост пациентов с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области составил 184 человека. Днём ранее в регионе зарегистрировали 178 новых больных.

По данным оперативного штаба, всего в регионе выявлено 19 639 случаев заражения. В том числе — у 1 267 детей. Из больниц выписали 16 063 пациента, которым ставили диагноз COVID-19, 128 человек отправились домой в течение последних суток.

От последствий коронавирусной инфекции 13 ноября в Новосибирской области умерли четыре человека – 84-летний мужчина, две 74-летние женщины, а также женщина в возрасте 90 лет. Всего от заболевания в регионе скончались 644 человека.

В Кузбассе за последние сутки выявлено 183 случая заражения. Всего в регионе заболело 17 932 человека. 13 ноября 269 пациентов выписали из медучреждений, а с начала пандемии – 13 983 пациента. В течение суток от осложнений коронавируса скончались пятеро кузбассцев. Всего из-за болезни в регионе умерло 303 человека.

В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 237 новых случаев заболевания, а всего – 22 204 случая. Из медучреждений в течение суток выписали 196 человек. Всего же с начала эпидемии в регионе выздоровело 18 550 жителей. С 12 на 13 ноября от инфекции в регионе умерли три человека, всего от коронавируса скончалось 460 жителей края.

Ранее сообщалось о том, что глава минздрава Иркутской области ушла в отставку после закупки некачественных медицинских масок.

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