Новосибирские бизнесмены готовы поставлять в Португалию средства защиты и удобрения

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) провело стартовую встречу в рамках проекта «Час с торгпредством».

Как сообщили в агентстве, посвященная торгово-экономическому сотрудничеству Новосибирской области с Испанией встреча прошла в формате видеоконференции. В ней принял участие почетный представитель ТПП РФ в Португалии Игорь Золкин, который длительное время был торговым советником России в этой стране.

По словам генерального директора АИР Александра Зырянова, у Новосибирской области налажены устойчивые связи с Испанией, за последние три года внешнеторговый оборот составил более $55 млн долларов США и продолжает увеличиваться. «Встречи с торговыми представительствами РФ за рубежом помогают новосибирскому бизнесу выбрать правильные направления и стратегии развития на рынках зарубежных стран», — отметил Александр Зырянов.

Во встрече приняли участие 13 новосибирских компаний, а также руководители отраслевых ассоциаций, институтов развития экспорта, специалисты банковских и консалтинговых структур, органов региональных органов исполнительной власти. Новосибирские бизнесмены готовы поставлять в Испанию и Португалию средства индивидуальной защиты, органические удобрения, сотрудничать в сфере экспедиторских услуг. Предпринимателей также интересовали особенности таможенного регулирования и таможенного контроля в этих странах, программы поддержки иностранных коммерсантов.

«В ходе видеоконференции предприниматели Новосибирской области получили экспертную оценку по интересующим их вопросам, связанных с выходом на рынки Испании и Португалии, а также рекомендации по выработке экспортных стратегий», — рассказали в АИР.

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