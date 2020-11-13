Источник назвал причину задержания мэра Томска Ивана Кляйна

Юлия Моисеева
 
Иван Кляйн
Фото Михаила Перикова (Иван Кляйн справа)

Задержанный мэр Томска Иван Кляйн подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как сообщил в пятницу собеседник агентства, Кляйн задержан по ч.2 ст.286 УК РФ. Подробности не уточняются.

«Инкриминируют превышение должностных полномочий», — цитирует агентство свой источник.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления информполитики и общественных связей администрации Томска Ирину Пахомову, сейчас обязанности мэра исполняет его заместитель Михаил Ратнер. Администрация продолжает работать в штатном режиме, заверили в ведомстве.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании мэра Томска. Официального подтверждения информации «Континенту Сибирь» пока получить не удалось.

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