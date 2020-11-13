Преподавателя СГУВТа освободили от уголовного преследования за взятки

Центральный районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении преподавателя Сибирского государственного университета водного транспорта Аркадия Бастерса, осуждённого за мелкое взяточничество и служебный подлог.

Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе суда.

«Прекращено уголовное дело и уголовное преследование в отношении Бастерса А.В.», — говорится в сообщении.

Преподаватель освобождён от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Ему предстоит заплатить 70 тыс. руб. в течение трёх месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Бывший доцент кафедры теории корабля, судостроения и технологии материалов Сибирского университета водного транспорта Аркадий Бастерс был задержан в марте по факту получения взяток от студентов. Как сообщали в Управлении на транспорте МВД по СФО, за положительные оценки он требовал от трёх до восьми тысяч рублей.

Уголовное дело на преподавателя завели в августе. По вменённым статьям ему грозило до двух лет лишения свободы.

Это уже не первое уголовное дело, заведённое на преподавателей университета по факту взяточничества. В мае и августе 2015 года, а также в 2016 году, на сотрудников СГУВТа было заведено несколько уголовных дел из-за взяток за дипломы о дополнительном образовании.

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