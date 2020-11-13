Festival du film vert в Новосибирске – кино, вино, экология

Festival du film vert впервые состоится в Новосибирске с 20 по 22 ноября. Центр культуры и отдыха «Победа» вместе с арт-объединением CoolConnections, Французским институтом при Посольстве Франции в России и Альянс Франсез в России представляет фестиваль французских экофильмов.

Четыре участника программы — не просто познавательный научпоп: каждый фильм можно считать образцом документалистики высшей пробы. Фильм открытия «Зов вина» объехал весь свет, от Сиэтла до Корка. Искрометная, заразительная история о людях, которые сохраняют живую культуру виноделия, не позволяя окончательно превратить его в механистичный регламентированный бизнес. Важной частью фестиваля станет общение — в off-программе винная дегустация в день открытия и обсуждения с экспертами после остальных сеансов.

Один из фильмов возвращает нас в сибирскую реальность. «Брагино» собрал целый урожай наград — в Сан-Себастьяне, на IndieLisboa в Лиссабоне, на Dokufest’е в Призрене и на «Докере» в Москве. Здесь нас ждут родные пейзажи, ведь Брагины — династия охотников, много лет живущих в самом сердце тайги, на реке Сим, быть в ладу с природой — у них в крови. Но Килины, соседи Брагиных, исповедуют совсем другой, хищнический подход к месту обитания. Фильм Клемана Кожитора отличается острой социальной актуальностью, однако и его пронизывает удивительное ощущение величия и непостижимости окружающего мира.

Обсудить фильм придет Ирина Скалабан — конфликтолог, доктор социологических наук, доцент, преподаватель НГТУ и НГУ, эксперт Областной аттестационной комиссии работников организаций и учреждений социального обслуживания населения, член консультативного совета при губернаторе Новосибирской области по межнациональным отношениям.

«Завтра» — подробный и динамичный фильм Сирила Диона, герои которого не словами, но делами заставляют земной шар вертеться в верном направлении. Его авторы совершили настоящее кругосветное путешествие, чтобы на наглядных примерах показать: будущее — в наших руках, главное — не опускать их. Недаром картина получила национальную французскую премию «Сезар» за лучший неигровой фильм.

После фильма также запланирована дискуссия, модерировать которую взялся эколог, природоохранный биолог, организатор научных событий Александр Дубынин — руководитель Открытой лаборатории природоохранной биологии, директор Центра научных событий «Эврика!», член рабочей группы по развитию особо охраняемых природных территорий минприроды Новосибирской области.

Завершает программу «Время леса». Когда-то река Вьенна безмятежно текла по равнинам французского региона Лимузен, но сегодня былые плато превратились в обширные искусственные леса, где ведутся варварские лесозаготовки… Работа Франсуа-Ксавье Друэ — эффектное и подробное исследование большой проблемы; многоголосье экспертных мнений и взглядов. Не просто тщательно собранный и мастерски снятый документальный материал, но объемное, многомерное кино о лесе без художественного флера, победившее в секции «Неделя критики» на фестивале в Локарно.

Проблема сохранности лесов для Сибири — животрепещущая тема. Дискуссия пройдет с участием геоботаника, лесного эколога, доктора биологических наук, главного научного сотрудника лаборатории геоботаники и экологии Центрального сибирского ботанического сада СО РАН, члена рабочей группы по развитию особо охраняемых природных территорий минприроды Новосибирской области Николая Лащинского.

Итак, зрителей ждут очень разные фильмы, каждый по-своему говорит о том хрупком мире, в котором мы живем. Хочется верить, что каждый из них станет поводом не только для обсуждений, но и для позитивных изменений в обществе.

Организаторы фестиваля: Посольство Франции в России, Французский институт при Посольстве Франции в России, Альянс Франсез в Новосибирске, Трианонский диалог, Арт-объединение CoolConnections, Центр культуры и отдыха «Победа». В Новосибирске партнерами фестиваля также стали «Открытая лаборатория природоохранной биологии» и Центр научных событий «Эврика!». Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке Посольства Франции в России. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Яциневич, директор Альянс Франсез — Новосибирск:

— Франция, возможно, самая зеленая страна Шенгена, и интерес и забота об окружающей среде проявляются не только в бытовых аспектах, но и в социокультурных. Яркий пример — подборка фильмов на экотему, очень разноплановых, но показывающих неравнодушных героев, любящих свою работу и свой дом. Отдельно хочется отметить призера кинофестивалей, документальную ленту «Брагино» Клемана Кожитора, которую можно смотреть и как вестерн, и как сложную социальную драму. Примечательно, что самый знаменитый молодой режиссер Франции ради съемок провел два месяца под Иркутском. Этот фильм уже стал нашим любимым в Альянс Франсез, и мы рады, что у всех зрителей появилась возможность его увидеть!

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