«Экология-Новосибирск» определила подрядчиков на вывоз мусора

Новосибирский регоператор по обращению с бытовыми отходами «Экология-Новосибирск» определил подрядчиков для вывоза ТКО в Новосибирской области и Новосибирске. Такая информация появилась на сайте «РТС-тендер» 12 ноября.

Компания «Экотранс-М», принадлежащая группе «ВИС», получила четыре контракта из шести на транспортировку ТКО в 29 районах Новосибирской области и шести районах Новосибирска по результатам торгов, которые прошли 11 ноября. Согласно договору, с 2021 по 2023 год организация должна вывезти 6,56 млн кубометров мусора. Общая сумма договоров составила около 9,4 млрд руб.

Вторым подрядчиком, по информации передачи «Вечерний разговор» радио «Городская волна», стала муниципальная организация «Спецавтохозяйство». Компания выиграла лот на 1 млрд 700 млн руб. и будет вывозить более 230 тыс. кубометров мусора в год. Организация снизила начальную сумму контракта с 1,75 млрд руб. до 1,57 млрд руб.

Напомним, в октябре компания «Экология-Новосибирск» объявила шесть аукционов на определение подрядчика по транспортировке твёрдых коммунальных отходов. Общая стартовая цена составила 11,6 млрд руб. На этот раз контракт заключается на три года, а не на один, как было до этого.

Ранее также сообщалось, что депутаты новосибирского Заксобрания в ноябре обратились в ФАС с просьбой пересмотреть повышение тарифов на вывоз мусора в Новосибирской области, которые с начала месяца выросли на 40%. В федеральной антимонопольной службе такие меры объяснили необходимостью покрытия расходов регионального оператора по обращению с бытовыми отходами, компании «Экология-Новосибирск».

Между тем, в группе «ВИС», в которую входит регоператор, на днях заявили о готовности приступить к реализации концессии по строительству в регионе двух мусороперерабатывающих заводов. Однако, как сообщал «Континент-Сибирь», депутаты регионального парламента заявляют, что готовы настаивать на расторжении соглашения в случае игнорирования обращения о снижении тарифов.

В свою очередь, в группе «ВИС» объяснили повышение тарифов «восстановлением экономической справедливости». Гендиректор группы Кирилл Гапеев во время рабочего визита в Новосибирск отметил, что фактически никакого повышения тарифов на 40% не произошло.

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