Новосибирск для Альфа-Банка стал едва ли не второй столицей. В этом городе банк занимает одну из самых высоких долей по целому ряду ключевых для себя направлений, именно здесь тестируются самые новые гипотезы и идеи, и именно здесь работают одни из самых сильных кадров банка. Как прошла большая часть 2020 года для новосибирского филиала «Альфы» и каковы планы банка на будущее, в интервью «Континенту Сибирь» рассказал региональный управляющий АНДРЕЙ ФИШЕР.

— Период пандемии стал вызовом для компаний многих секторов экономики с точки зрения необходимости изменений, а для кого-то стал драйвером цифровой трансформации. Какие основные уроки из пандемии извлек Альфа-Банк?

— Тренд на цифровизацию мы взяли задолго до пандемии, он был частью нашей стратегии строительства безбумажного банка и фокуса на «клиенте со смартфоном».

Мы многое сделали и запустили еще до всеобщего локдауна, поэтому наши клиенты не почувствовали никакого дискомфорта. Пандемия, с одной стороны, ускорила эти тренды, с другой — банковский рынок сегодня считается не очень доходным, маржа сжимается из-за снижения ставок и создания резервов. Но при этом мы не закрыли ни одного отделения. Если клиентам нужно было прийти в офис — это можно было сделать в любой день. Также мы не остановили программу по обновлению сети. В сентябре открыли phygital-офис в Новосибирске, кстати, это первый офис такого формата в регионах.

— Во время коронакризиса многие компании и целые отрасли сворачивали свои розничные сети и оптимизировали филиальную сеть, а Альфа-Банк вместо этого открывает новые офисы и экспериментирует с форматами. Почему вы выбрали эту стратегию? И почему именно сейчас?

— В этом направлении мы начали работать еще год назад, когда поняли, что банковские офисы в их текущем состоянии уже не отвечают запросам клиентов. Это не означает, что они не нужны — нужны, пусть и не в таком количестве, как раньше, — но их формат нужно изменить под новые реалии. Я не говорю о том, что филиальная сеть будет расти — большинство новых точек появятся из-за объединения старых или их переезда на другую локацию. И это неизбежный процесс, мы видим, что все меньше людей получают банковские услуги непосредственно в офисе, при этом число сделок и их объем не снижаются, а растут. Новые каналы себя оправдали, да и самому банку проще и выгоднее регулярные и простые операции проводить удаленно. А для сложных продуктов, кредитных и инвестиционных, пока еще нужен офис.

Исходя из этого, мы и начали перестраивать нашу сеть, чтобы стимулировать людей приходить с серьезным вопросом в офис, где можно сказать нет «офисной» атмосфере, где можно не ждать очереди, а расслабиться в обстановке, которая больше напоминает коворкинг. В этом мы не изобрели велосипед, мы долго изучали мировой опыт, разрабатывая концепцию максимально технологичного офиса, где простые операции, на которые, по нашему опыту, приходится большая часть обращений, были автоматизированы настолько, насколько это возможно. Для этого нам и понадобились банкомат с самообслуживанием, технологии FaceID. Есть тут и вторая сторона — идентифицируя каждого вошедшего в наше пространство человека, мы можем делать ему таргетированное предложение. И если «фиджитализация» всех офисов — это вопрос ближайших двух лет, то единая CRM-система, в которой аккумулируются данные о посетителях, уже пронизывает весь банк. Как клиент видит банк, так же его видит и сотрудник.

— Как все это повлияло на кадровую политику банка? Столкнулись ли вы с дефицитом сотрудников или, наоборот, пришлось сократить некоторые места?

— Когда мы начали набор сотрудников в новое отделение, главной задачей было поставить туда лучших и самых активных. В новом офисе нет рабочих мест в прямом понимании этого слова. Здесь нужно «идти за клиентом», предлагать удобное место для общения, поэтому в новом офисе должны работать открытые, успешные и инициативные люди. Сейчас мы смотрим на команду, проводим тесты, в моменте перестраиваем процессы и фокусируемся на отборе и адаптации, чтобы понимать, какие именно люди подходят в офисы такого формата. Кто-то готов к этому, а кто-то нет.

— Чем сегодня выделяется Новосибирск в структуре Альфа-Банка?

— Новосибирск в структуре банка можно назвать однозначным лидером. В прошлом году в рейтинге городов мы заняли первое место по ключевым показателям.

— Почему именно Новосибирск?

— Те города, которые больше Новосибирска — их, как вы знаете, всего два, — это отдельная история с другими правилами. Для любого банка едва ли не половина всех денег, всего бизнеса — это Москва. И концентрация банков там принципиально другая. Отсюда и огромная конкуренция, и размывание долей. А Новосибирск — это не только центр Сибири, это еще и сильная команда, которую Альфа-Банк собирал и готовил много лет.

— С какими результатами вы планируете закончить этот год?

— Мы продолжаем расти по розничным клиентам. Сейчас трудно сказать, каким будет рост по итогам года, по моей оценке, мы прибавим 20–25%. Растем и по юрлицам — это видно уже по тому, что ежемесячно мы открываем более тысячи новых расчетных счетов. Очень важный фактор — мы растем по портфелю ипотеки, выходим на показатель 800 млн рублей выдачи в месяц, это тоже в Топ-3 всех банков в регионе. По розничному портфелю тоже ожидаем рост. По малому бизнесу — здесь кредитный портфель не самый большой, но основная часть прибыли, почти 95%, в этом сегменте идет от РКО и других транзакционных услуг. И это безрисковая прибыль, что в кризис очень важно, поскольку именно малый бизнес пострадал от пандемии сильнее всех.

И это ударило по тем банкам, кто собрал большой кредитный портфель именно с этого сегмента. У нас все наоборот — мы стартуем с очень низкой базы, ищем новые модели и видим огромный потенциал для роста. Нам есть куда расти. Сейчас мы очень активно наращиваем в этом сегменте зарплатные проекты. Даже если в малом предприятии работает два человека, мы все равно подписываем соглашение и выдаем карты.

Потому что зарплатный проект — это лучший «вводный» продукт для бизнеса. И это лучшие условия по кредитам, вкладам, ипотеке и другим ключевым продуктам. Всего по «зарплатникам» планируется рост в районе 20%. Все это влияет на прибыль: операционная прибыль, по моей оценке, составит около 6 млрд рублей, чистая — думаю, около 4 млрд заработаем. В целом год в плане цифровых показателей нормальный — закончим в рамках бизнес-планов.

— А что можно ожидать от следующего года?

— Если говорить про перспективы — банковский бизнес сам по себе в России становится неинтересным. Да и не только в России — регуляторы взяли долгосрочный тренд на снижение ставок, что сильно давит на маржу. Чтобы зарабатывать хотя бы столько же прибыли, как и раньше, нужно наращивать объемы не на проценты, а в разы, а их взять зачастую неоткуда. Я не очень удивлюсь, если года через четыре мы получим такие же ставки по кредитам и вкладам, как в Европе. И это приведет к кратному росту инвестиционных продуктов, в первую очередь, за счет непрофессиональных участников — держателей вкладов. И это тоже определенный вызов — первоначальный рост приведет к тому, что многие люди проиграют, обожгутся, потеряют часть денег, и спустя пару-тройку лет это может привести к новому кризису. Вспомните, как часто экономические спады зарождались на фондовом рынке. В целом есть основание думать, что в ближайшие годы многие участники финансового рынка покинут его. Тем не менее, несмотря на все негативные факторы, мы хотим сохранить уровень ROЕ (прибыль/собственный капитал), будем искать какие-то революционные идеи по новым способам заработка, по программам коллаборации со смежными отраслями.

— Что бы вы назвали главным достижением Альфа-Банка за 2020 год?

— Самое главное — мы выполнили все проекты, которые планировали изначально, несмотря на все, что подарил нам этот богатый на события год. Все темы с диджитализацией, новым форматом, обновлением интернет-банка, повторюсь, мы планировали еще до этого года. Мы не растерялись, не стали резать «косты», а сделали все, что собирались — кое-что даже раньше, чем планировалось. Это если в целом по банку. Для Новосибирска ключевым событием я бы назвал запуск второго в стране после Москвы phygital-офиса. Я не скажу, что все шло гладко и просто, многие задачи решались, что называется, с боем, но это помогало нам участвовать в судьбе банка. Мы взяли на себя эту миссию, мы обеспечили поток клиентов на площадке, где можно тестировать новые идеи. Эту задачу возложили на нас — и мы с ней успешно справились, в чем наши топ-лидеры, посетившие phygital-офис в Новосибирске, смогли убедиться лично.

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