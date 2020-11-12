Новый состав Совета депутатов Новосибирска подвел первые итоги административной реформы мэрии, о которой глава города Анатолий Локоть объявил год назад. Задачей реформы на старте, по словам мэра, должна стать оптимизация госаппарата и ликвидация дублирующих функций, для чего в 2019–2020 годах в мэрии прошел ряд структурных изменений.

Постоянная комиссия горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения образовалась уже после выборов, в конце сентября. Она стала десятой по счету комиссией городского Совета, и первое ее заседание прошло 7 октября. «Работа комиссии в целом будет направлена на совместную работу мэрии и горсовета. У депутатов есть свое видение, и мы как депутаты можем высказывать нашу точку зрения, доказывать и убеждать», — так прокомментировал поставленные задачи глава комиссии, депутат Совета депутатов Новосибирска Андрей Гудовский. Также он отметил, что в структуре мэрии до сих пор остаются дублирующие функции и ненужные организации, в то время когда в бюджете города по объективным причинам нарастает дефицит.

Основным критерием оценки стала эффективность работы муниципальных учреждений и структурных подразделений мэрии, в том числе в плане расходования бюджетных средств.

Об исполнении задач, поставленных перед мэрией, доложили первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров и начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Лариса Уткина. Геннадий Захаров сообщил, что департаменты промышленности, социальной политики, энергетики и ЖКХ в оптимизации не нуждаются — штатная численность и структуры данных подразделений признаны оптимальными. По его мнению, основной акцент сейчас стоит сделать на привлечение инвестиций в городские предприятия — в первую очередь, возглавляемому Александром Люлько департаменту промышленности.

Напомним, что одним из ключевых изменений этого года в структуре мэрии стал переход комитета рекламы и информации, который на тот момент возглавлял Дмитрий Лобыня, от «промышленников» к департаменту строительства Алексея Кондратьева. Целью этой реформы мэр Анатолий Локоть назвал приведение городских улиц и зданий к требованиям нового дизайн-кода.

В вопросах энергетики и ЖКХ Геннадий Захаров предложил создать при департаменте коалиционный совет по контролю за работой управляющих компаний. Тем не менее, ликвидированных подразделений оказалось больше, чем вновь созданных. Так, из состава департамента культуры был выведен в самостоятельное подразделение комитет по международным связям. Комитет по взаимодействию с административными органами был признан «дублем» — его функции передали в департамент по ЧС. То же произошло и с управлением по жилищным вопросам, чьи функции были разделены между департаментами строительства и социальной политики.

Еще одним нововведением, о котором упомянул вице-мэр, стало создание в департаменте культуры управления по общественным пространствам, которому было передано учреждение «Горзеленхоз». В настоящее время, по его словам, ведется работа по разграничению полномочий между городом и районами. Прежде всего это касается молодежной политики, культуры и спорта — но не только их. «Мы поручили департаменту транспорта подготовить дорожную карту по реализации проекта содержания и уборки территории в Советском районе, — отметил заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров. — Идет передача полномочий по содержанию автодорог, проездов от департамента администрациям Советского и Дзержинского районов. По департаменту образования создана рабочая группа по определению варианта взаимодействия с отделами образования администраций районов».

Что касается муниципальных учреждений, с 2014 года количество школ и других образовательных учреждений в городе растет. Дошкольные учреждения, напротив, сокращаются в количестве (в первую очередь, за счет объединения близко расположенных учреждений), но увеличиваются в числе сотрудников. «Муниципальный сектор экономики сегодня представляют 684 учреждения, — привела данные Лариса Уткина. — В начале января 2014 года их было 696. Штатная численность выросла с 65 тысяч в 2014-м до 86 тысяч в 2020 году». При этом, по ее словам, данный рост был обеспечен только за счет образования, по остальным отраслям, включая медицину, штатная численность сокращалась — в основном за счет вспомогательного и административного персонала.

Вопрос о том, насколько в результате данных преобразований уменьшились расходы бюджета, пока остается открытым. Лариса Уткина добавила, что сокращение некоторых должностей сопровождалось повышением заработных плат оставшимся.

Депутат Андрей Гудовский, комментируя результаты заседания, предложил изменить структуру самой комиссии. Сейчас в ней состоит 27 участников, из которых 19 представлены сотрудниками мэрии, и 8 — депутаты горсовета. Депутат предложил сократить число участников до 16 — по 8 от каждой стороны — и ввести вместо одного главы двух сопредседателей. «27 человек, на мой взгляд, это довольно громоздкая комиссия, — пояснил свою точку зрения депутат Андрей Гудовский. — Почему именно 16? Процесс работы этой комиссии подразумевает некое общее видение решений. Поэтому предложено равное количество, чтобы мы могли в процессе обсуждения, диалога принимать какое-то решение».

Следующее заседание комиссии депутаты предложили провести до конца ноября, чтобы обсудить план работы на 2021 год.

Напомним, что депутаты горсовета Новосибирска далеко не первый раз обращают внимание на вопрос об административной реформе мэрии. Еще в 2018 году депутаты предыдущего созыва поднимали этот вопрос при попытке мэрии Новосибирска предоставить департаменту культуры и спорта новые полномочия. Реформированием на тот момент занималась городская комиссия по административной реформе, и депутаты усомнились в эффективности всей комиссии. В ноябре 2019 года, обсуждая параметры бюджета, Анатолий Локоть признавал необходимость сократить расходы на аппарат управления. Это было продиктовано параметрами бюджета муниципалитета.

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