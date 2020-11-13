«Ростелеком» объявил о старте ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее», которому в этом году исполняется десять лет. К участию в проекте приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

Стратегическим партнером конкурса выступит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), а информационным партнером — Группа «Интерфакс».

«За десятилетие проект вырос в профессиональное движение журналистов и блогеров из различных субъектов Российской Федерации. Публикации и сюжеты участников основаны на личной вовлеченности в тему цифровизации, часто содержат аналитические выкладки и помогают читателям, зрителям и слушателям разобраться в особенностях современных технологических решений», — отметила вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно, в номинациях: печатная пресса, радио и телевидение, интернет-СМИ, социальные медиа. Участники также могут подать свои работы в две специальные номинации: «Кибербезопасность» от Schneider Electric и «Цифровой регион» от «Ростелекома. В следующем году победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

«Журналисты и блогеры помогают нам рассказывать о телекоме, ИТ-сфере и нормативном регулировании отраслей, которые курирует Минцифры России, а также о реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Ведь это так важно объяснить всем гражданам нашей страны, как на их жизнь повлияет внедрение новых технологий», — сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа. Работы сибиряков на региональном уровне будет оценивать жюри, в состав которого вошли председатель правления Новосибирского союза журналистов Яков Самохин, начальник департамента информации и оперативного планирования аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Любовь Шальнева, начальник службы телевизионных программ ГТРК «Новосибирск» Елена Агамян, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Наталья Моисеева и вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

«Уровень вовлеченности журналистов в темы цифровизации с каждым годом растет, потому что будущее — за новыми технологиями. Благодаря конкурсу становится понятно, что больше всего интересует людей: это вопросы биометрии, кибербезопасности, внедрение умных систем и развитие прикладных цифровых сервисов. Уверен, что юбилейный конкурс принесет еще больше новых открытий и интересных работ», — отметил Николай Зенин.

Победителей федерального этапа определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2021 года.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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