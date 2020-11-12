В пятницу, 13 ноября, состоится бизнес-форум для предпринимателей «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса». На форуме, который пройдет в онлайн-формате, признанные эксперты из разных областей — маркетинга, финансов, soft-skills, психологии и других — будут помогать бизнесу стать эффективнее.

Героями бизнес-разборов станут предприниматели Новосибирска, которых предварительно отобрали эксперты, проведя аудит компаний и зафиксировав все проблемные зоны. В режиме реального времени эксперты разберут данные кейсы и дадут полезные рекомендации, которые помогут сделать бизнес лучше и эффективнее.

Прямо на мероприятии будет проведена диагностика бизнеса двух предпринимателей Сибири. Задача экспертов — разобрать реальные кейсы и поделиться с участниками своими инструментами, которые можно моментально внедрить в работу.

Хедлайнерами форума станут известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн и известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Менеджер года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года», автор бестселлера «45 татуировок менеджера» Максим Батырев.

Также для участников выступят предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская, основатель и владелец компании The Team Тимур Соколов.

Регистрация на бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» доступна по ссылке.

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