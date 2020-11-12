Инвестором двух стартапов новосибирцев стал известный московский ресторатор

Ресторатор Алексей Васильчук стал акционером двух стартапов, которые создавали новосибирцы – платформы для построения сетей мониторинга качества воздуха CityAir и специализированной физико-математической образовательной платформы Part.A. Об этом сообщили в пресс-службе проектов.

Подробности сделок и доли, которые получил Васильчук в компаниях, не раскрываются.

«В связи с неустойчивостью ресторанного рынка Алексей Васильчук диверсифицирует активы. В частности, вошёл в совет директоров в два стартапа, сооснователем которых является технологический предприниматель Дмитрий Трубицын», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дмитрий Трубицын — технологический предприниматель, сооснователь компаний ТИОН, CityAir, физико-математической платформы Part.A, а также создатель популярного русскоязычного YouTube-канала о физике в опытах и экспериментах GetAClass.

В рамках стартапа CityAir с 2015 года разрабатываются оборудование и платформы для построения сетей мониторинга качества воздуха в городах, в частности, на территории промышленных предприятий. Станции мониторинга на базе этой платформы сегодня размещены в России, Казахстане, Европе и США.

Проект Part.A — специализированная платформа для обучения физике и математике. В её основе лежит методика, которую в течение нескольких лет разрабатывали и апробировали в школах преподаватели новосибирского Академгородка.

«Алгоритмы, созданные по методике SMART, воспроизводят диалоги с опытным учителем, который по типу неправильного ответа ученика определяет, в чем заблуждается решающий, и задает ему уточняющий вопрос или предлагает промежуточную задачу, приближающую к пониманию сути», – рассказали также в пресс-службе стартапов.

Алексей Васильчук – ресторатор, сооснователь холдинга RESTart Vasilchuk Brothers. Известен такими проектами, как «Фудмолл Депо.Москва», «Чайхона номер один Братьев Васильчуков», 354 Exclusive Height, Steak it Easy, Ray и т.д.

Напомним, в октябре в Новосибирске закрылись рестораны крупной сети Екатеринбурга.

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