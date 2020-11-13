11 ноября официально стартовал «Зеленый день» Сбера — третий по счету и первый после ребрендинга. Если для физлиц акция продлится всего два дня, то для бизнеса была выделена целая неделя.

Напомним, что «Зеленый день», аналог «черной пятницы», приуроченный ко дню рождения Сбербанка, впервые прошел в 2018 году. В 2019 году в банке отметили взрывной рост запросов: акцией заинтересовалось более 7 млн участников, из которых около 1 млн оставили заявки на банковские, страховые и иные финансовые продукты. В этом году «Зеленый день» расширился еще больше, в него вошли не только дочерние компании Сбера, но и партнеры по всей стране — всего свыше 200 участников.

«Мы с большим удовольствием приглашаем к участию в акции наших региональных партнеров. Думаю, их количество в последующие годы будет только расти», — подчеркнула председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

Первое, что бросается в глаза тем, кто участвует в акции скидок от Сбера не впервые, — большое количество комплексных предложений. Татьяна Галкина отметила, что ее заинтересовали подписка и онлайн-кинотеатр, скидки на такси, на доставку и некоторые другие услуги. «В течение месяца все расходы успешно окупились», — поделилась своим личным опытом Татьяна Галкина.

Высокий интерес ожидается и от жилищного сегмента: речь идет о скидках на покупку недвижимости в 31 жилом комплексе Сибири: 15 в Новосибирской области, 12 — в Красноярском крае, 4 — в Алтайском. Всего по России в акции участвует почти 600 ЖК.

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