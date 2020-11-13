Технологии: новый щит от коронавируса

После недолгого затишья сводки новостей снова пестрят информацией о новом росте числа выявленных случаев COVID-19. И все чаще в этой ленте появляются сообщения о том, что власти вынуждены снова что-то закрыть или ограничить, чтобы сдержать распространение болезни. Но массово уйти на самоизоляцию уже не получится, это очевидно и властям, и бизнес-сообществу. Поэтому на помощь должны быть призваны технологии.

«Континент Сибирь» уже писал о том, что одним из ключевых инструментов сдерживания распространения коронавирусной инфекции стали информационные технологии. Активнее всех их использует Китай, но и в России уже достаточно решений, способных помочь в борьбе с пандемией.

Одной из самых актуальных задач в контексте распространения инфекции становится массовый контроль температуры тела. Случаи, когда из-за одного заболевшего приходится закрывать на карантин классы в школах, а трудовые коллективы отправлять на самоизоляцию, встречаются буквально на каждом шагу. Поэтому перед руководителями учреждений остро стоит вопрос, как обезопасить сотрудников от проникновения вируса.

Обеспечить контроль его в общественных местах — на вокзалах, в аэропортах и так далее — еще в начале коронакризиса позволили тепловизоры — приборы для бесконтактного измерения температуры тела (БИТТ). Одно из решений — установка тепловизионного комплекса для автоматического и бесконтактного измерения температуры.

Как это работает? Тепловизор берет данные с двух камер — одна снимает в обычном спектре, вторая в инфракрасном, отображая «температурную карту» каждого входящего в зону действия человека. Полученные данные отражаются на мониторе охраны или пункта контроля. Погрешность ничтожна — 0,3 градуса, сама процедура занимает в среднем 2–5 секунд. В случае если прибор фиксирует повышенную температуру, он оповещает об этом звуковым сигналом и отправляет SMS сотрудникам, ответственным за безопасность. Результаты измерения температуры фиксируются в электронном журнале: это позволяет понять, кто из сотрудников мог контактировать с заболевшим.

Тепловизоры чаще используются в местах массового скопления людей — в Новосибирске их уже установили в Областной больнице. Роспотребназдор предписал всем предприятиям, продолжающим работу во время карантина, обязательно измерять температуру всем, кто входит на их территорию. Тем более что, по данным опросов различных организаций, до 80% наших сограждан, даже ощутив недомогание, продолжают ходить на работу, что дополнительно способствует распространению инфекций. В данном случае, как это часто бывает, использование ИТ призвано снизить влияние человеческого фактора.

«Спрос на тепловизоры растет — многие новосибирские организации уже обзавелись системами бесконтактного измерения температуры, — комментирует директор департамента по работе с В2В-рынком МТС в Новосибирской области Елена Ватуля. — Не так давно Совкомбанк приобрел комплекты тепловизоров для мониторинга здоровья своих сотрудников. Мы и сами внедрили подобные устройства практически во всех своих офисах на территории страны».

Позаботились о безопасности посетителей и в ряде крупных торговых центров Новосибирска — на входе установили тепловизионные камеры для выявления людей с первыми симптомами коронавируса, благодаря БИТТ посетители не рискуют, ожидая в очереди, пока их вручную просканируют инфракрасным термометром.

Просто закрыть предприятие или перевести всех людей на «удаленку» — такой вариант может быть доступен не всегда. В том числе и в сфере образования.

«В начале августа мы узнали, что контроль температуры тела — необходимое условие для возобновления занятий и продолжения работы. Нам без офлайна никак: мы технический вуз, для учебного процесса нам нужны и лабораторные занятия, — говорит начальник управления цифрового развития Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Иван Томилов. — И контроль температуры тела — один из главных аспектов. Поэтому уже в августе во всех учебных корпусах НГТУ были установлены тепловизоры».

Тепловизоры способны решить главную задачу — обезопасить людей и значительно уменьшить риски для подразделения или целого предприятия закрыться на карантин и выпасть из рабочего процесса.

Стоит упомянуть еще один важный фактор — подобного рода решения могут помочь не только в борьбе с коронавирусом, они останутся актуальными и после победы над вирусом. «Мы планируем интегрировать тепловизионное оборудование в общевузовскую систему контроля доступа, подключить биометрические показатели и полностью автоматизировать ее работу, — продолжает Иван Томилов. — И по окончании пандемии мы продолжим ее совершенствовать — будущее за большими данными».

Добавим, что предприятий, связанных с опасным или сложным производством, а также для компаний с повышенным требованием к здоровью и самочувствию сотрудников (в частности, транспортных или логистических) очень пригодятся решения для предрейсового и предсменного осмотра. Терминал измеряет температуру, артериальное давление и пульс, определяет наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе и позволяет врачу удаленно провести визуальный осмотр и выдать заключение о допуске к рейсу или смене. В путевой лист или допуск на смену вносится заверенная электронной цифровой подписью отметка о допуске к работе.

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