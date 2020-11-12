Директор департамента минпромторга РФ обсудит в Новосибирске безопасность рынков

На следующей неделе Новосибирск посетит директор департамента развития внутренней торговли минпромторга РФ. Как ожидается, Никита Кузнецов примет участие в выездной сессии по развитию оптовых и розничных рынков.

О предстоящем визите представителя министерства в ходе прошедшей в четверг онлайн-конференции Новосибирского областного отделения «Опоры России» сообщил заместитель министра промышленности Новосибирской области Максим Останин, участвующий в федеральной рабочей группе по развитию оптово-розничных рынков.

«Мы решили провести такую выездную сессию, обсудить рынки, оптовые и розничные. Многие коллеги будут в онлайне. Обсудим, в том числе, и то, какие меры и как принимаются на рынках с точки зрения безопасности. 20 ноября мы планируем провести открытую встречу, в которой по видеоконференцсвязи примут участие районы и города области, обсудить развитие торговли в РФ, ключевые тенденции», — рассказал Максим Останин. Он добавил, что к участию в обсуждении приглашены представители сетевых ритейл-компаний и профессиональных сообществ.

Говоря о проблемах новосибирских рынков, появившихся после первой волны коронавируса, Максим Останин привел в пример потерю многими рынками местных производителей, которые «работали в социальном формате». Осенью, по его словам, производители начали возвращаться на рынки, что требует усиления мер безопасности. В ближайшее время минпромторг планирует провести ряд проверочных мероприятий на рынках.

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