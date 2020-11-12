Профильный комитет Госдумы поддержал поправки ямальского парламента в Трудовой кодекс РФ

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов 12 ноября рассмотрел проект федерального закона, которые предложили депутаты парламента ЯНАО. Согласно документу, работники с тремя и более детьми до 18 лет имеют право брать отпуск в любое удобное для них время, пока младшему ребёнку не исполнится 14 лет.

С инициативой внести изменения в статью 262.2 Трудового кодекса РФ выступили депутаты Законодательного Собрания автономного округа. Законопроект был направлен в Государственную Думу РФ в 2020 году накануне Международного дня защиты детей.

«Ямальские парламентарии продолжают активную законотворческую деятельность, в том числе в сфере семейной политики. Эта законодательная инициатива направлена непосредственно на укрепление института семьи и защиту интересов детей. В октябре текущего года её поддержало правительство Российской Федерации, надеемся, что депутаты Государственной Думы также одобрят предложенный нами законопроект», – сказал председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин на заседании комитета.

Федеральные депутаты предложили Совету Государственной Думы Российской Федерации рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании 17 ноября.

Ранее сообщалось о том, что на Ямале разработают стратегию молодёжного парламентаризма до 2025 года.

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