Новосибирские депутаты нашли способы переселения людей из ветхих и аварийных домов

Первое заседание комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) прошло под градусом высокого напряжения. Депутаты обсудили с десяток важных вопросов, некоторые из них требуют оперативного вмешательства. «Континент Сибирь» сделал акцент на двух: мусорная реформа и вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Вопрос о ситуации с расселением ветхого и аварийного жилья депутаты комитета по строительству начали с обсуждения отчета Контрольно-счетной палаты (КСП) Новосибирской области о результатах проверки законности и эффективности использования средств регионального бюджета, направленных на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за два последних года.

Как рассказал аудитор КСП Новосибирской области Валерий Алёхин, контрольные мероприятия были проведены по поручению строительного комитета ЗС. «На 1 июня 2020 года по разным программам переселено 1302 гражданина из жилых помещений общей площадью более 17 тысяч кв. метров. На что были направлены бюджетные средства в объеме 958 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 417 млн, из областного — 418 млн и еще 124 млн из местных бюджетов. Больше всего средств в 2019 году было выделено Новосибирску — 177 млн, Искитиму — 89 млн и Маслянинскому району — 108 млн. В результате реализации региональной адресной программы на 1 июня 2020 года переселено 358 человек из 142 жилых помещений общей площадью 6,3 тысячи кв. метров», — отчитался аудитор.

Кроме того, в ходе выездных проверок КСП установлены многочисленные нарушения. Самые вопиющие — это переселение людей в дома, которые через пять лет также признавались аварийными. Отвечая на вопросы депутатов, что делать, чтобы подобное не повторилось, вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка, присутствовавший на заседании комитета, подчеркнул, что с недавнего времени Стройнадзор внимательно следит за возведением домов, предназначенных для переселения людей из аварийного жилья. «Ситуация не повторится», — заверил вице-губернатор.

Заместитель председателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам ЗС НСО Илья Поляков привел собственный анализ положения дел с переселением людей из ветхих и аварийных домов. «В Новосибирске более 1500 домов, которые уже сегодня можно признавать ветхими, аварийными и непригодными для проживания. Официально признаны аварийными всего 350 домов. Остальные в программу по переселению, которая будет работать до 2025 года, не включили. В программу попали только 174 дома.

В 2019 году по программе переселения было расселено 19 домов. В текущем году больше домов переселено не будет. Для оставшихся 174 домов сроков по переселению не принято. Поэтому если брать только мизерный объем домов, который признан аварийным, то мы понимаем, что эти дома расселим к 2031 году. Такими темпами полное расселение из ветхого и аварийного жилья произойдет только к 2064 году. По экспертным оценкам, затраты на это составят более 40 млрд рублей. Между тем, все чаще приходят сообщения о провалившихся перекрытиях и выпавших стенах в жилых домах», — рассказал депутат.

По словам Ильи Полякова, муниципалитеты держат искусственно процесс признания домов аварийными, так как после этого у них возникает обязанность по расселению. А денег на это нет.

Депутат предложил «не прятать голову в песок, как страусы», а изыскать возможность провести экспертизу домов, построенных до 1970 года: «Обследование выявит дома, которые надо признать аварийными сегодня либо в ближайшие несколько лет».

Поляков напомнил коллегам, что на федеральном уровне много говорится о том, что надо выделять для этих целей дополнительные средства, оказывать техническую помощь муниципалитету и застройщику, который хочет этим заниматься. «Чтобы эти средства получать, необходим программный подход. Сегодня очень много территорий, где анклавно расположено ветхое аварийное жилье. Но эти территории зарезервированы под строительство детских садов и школ. И мы понимаем, что если участок в резерве, то до него не скоро дойдут. Любой резерв уносит расселение в непонятное будущее. Кроме того, предлагаю максимально быстро запретить предоставление земельных участков внутри или рядом с анклавно расположенными аварийными домами, потому что любое строение будет мешать комплексному освоению участка», — уверен депутат.

Илья Поляков предложил активнее использовать механизмы, которые уже существуют в Новосибирской области. Это программы РЗТ (развитие застроенных территорий), которые дают возможность использовать деньги бюджетов разного уровня и заинтересованного застройщика, и МИП (масштабные инвестиционные проекты).

Сегодня они решают проблемы обманутых дольщиков. Но эти механизмы можно транслировать и на решение проблем с переселением из ветхого и аварийного жилья.

С коллегой согласился и заместитель председателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам ЗС Новосибирской области Евгений Покровский. Он предложил создать межведомственную областную комиссию или рабочую группу при минстрое региона, в которую вошли бы депутаты и представители нескольких министерств — строительства, ЖКХ, транспорта, образования. «Постановление губернатора о работе с МИПами нужно усовершенствовать и дополнить. Установить единые правила игры, которые всем будут понятны. И после изучения ситуации представить правительству и губернатору пути выхода из катастрофической ситуации, в которой сегодня находится город», — отметил Покровский.

Идею поддержал и председатель комитета по строительству, ЖКК и тарифам ЗС НСО Александр Морозов. «Программа переселения из ветхого и аварийного жилья, которую приняли 12 лет назад, и которая вначале набирала темпы, в последние годы скукоживается. А проблема нарастает, потому что таких домов меньше не становится. Создание межведомственной группы позволит найти пути решения, найти ресурсы, чтобы это программа была наиболее эффективной», — отметил председатель комитета.

Еще одну рабочую группу депутаты приняли решение создать после обсуждения доклада генерального директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой.

«На сегодня региональный оператор твердых коммунальных отходов (ТКО) обслуживает чуть меньше 2 млн человек (95,7%), проживающих в Новосибирской области, 780 населенных пунктов. Общая собираемость платежей за утилизацию ТКО достигла почти 82%. При этом дебиторская задолженность перед перевозчиками в 2020 году с учетом сентября составила 293 млн рублей. Задолженность образовалась из-за низкого тарифа, установленного областным департаментом», — сообщила Лариса Анисимова.

Депутаты проблемами мусорного оператора не прониклись. Слишком много вопросов у них осталось без ответа. Эти ответы и будет искать рабочая группа. «Континент Сибирь» подробно рассказывал о ситуации с повышением тарифов на вывоз мусора.

«Необходимо уточнить порядок и правила игры. Ход мусорной реформы особенно важен для сельской местности, потому что для сельских территорий этой проблематики долгие годы не было. И только теперь нарабатывается практика — кто вывозит, по каким ценам, когда? Понятно, что проблему вывоза и утилизации ТКО нужно решать, никто не сомневается, что мы не можем оставить будущим поколениям захламленную территорию. Создание рабочей группы в начале созыва призвано разобраться со всеми участниками процесса — институтом, который устанавливает тарифы, оператором, который, выполняет программу, и жителями, которые должны понимать, за что они платят. Сегодня ощущение, что кто-то специально перемешал кубик Рубика, чтобы никто ничего не понял. Мы хотим его собрать», — подытожил обсуждение Александр Морозов.

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