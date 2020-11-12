Председатель избирательной комиссии Новосибирской области считает, что регион способен принять участие в пилотном проекте по внедрению электронного дистанционного голосования на парламентских выборах в 2021 году.

Новосибирская область может принять участие в эксперименте по внедрению дистанционного электронного голосования в 2021 году. Ранее в интервью ТАСС председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова анонсировала включение в пилотный проект примерно двух десятков субъектов федерации.

Глава ЦИК обратила внимание, что в 2020 году экспериментальное электронное голосование удачно прошло в Москве, Ярославской и Курской областях. Среди пилотных регионов в этом году была также Нижегородская область (по поправкам в Конституцию).

По сведениям СМИ, в ЦИК прошло совещание, посвященное продолжению эксперимента на выборах в следующем году и обсуждению перечня территорий, которые войдут в проект. «Актуальные комментарии» выделили регионы с наиболее высокими шансами попасть в этот список. Помимо четырех вышеперечисленных субъектов, где «дистант» уже прошел предварительную обкатку, агентство включило в «группу А» две территории Сибирского федерального округа – Новосибирскую область и Красноярский край. В той же группе Республика Татарстан, Приморский край, Свердловская и Самарская области.

В «группу Б» издание включает регионы, вероятность участия в пилотном проекте ниже, чем у «группы А», но выше, чем у остальных субъектов федерации. Из территорий СФО в этом списке Иркутская и Томская области. Также в группе Крым, Краснодарский край, Чеченская республика, Тверская, Ульяновская, Калининградская, Московская и Архангельская области.

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отметила, что окончательного списка на сегодняшний день нет. Информацией, когда перечень будет утвержден, собеседник редакции не обладает. «Если ЦИК примет решение о проведении дистанционного электронного голосования на территории Новосибирской области, мы справимся с этой задачей», – сказала корреспонденту «Континента Сибирь» Ольга Благо.

«Единая Россия» к выборам в Госдуму-2021 проведет праймериз по отбору кандидатов от партии в ГД в электронном формате. Региональную кампанию ЕР в Новосибирской области весной этого года также предваряло исключительно электронное предварительное голосование.

В сентябре выборы в региональный парламент, горсовет Новосибирска и местные советы депутатов в Новосибирской области прошли в традиционном очном формате. Субъект еще не был готов к электронному голосованию.

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