Рекордное число «коронавирусных» смертей зафиксировали в Новосибирской области за последние сутки

По данным оперативного штаба, 12 ноября в Новосибирской области от осложнений коронавирусной инфекции умерло 7 человек – это максимальный показатель летальности от COVID-19 в регионе за последнее время.

Как сообщили в штабе, за последние сутки с коронавирусом умерли мужчины 62, 67, 70, лет, 81 года и 89 лет, а также женщины 52 и 57 лет. Всего в регионе от инфекции погибло 640 человек.

Сейчас в Новосибирской области зарегистрировано 19 455 случаев заболевания, в том числе 1 262 – у детей. За последние сутки коронавирус выявили у 178 человек. Из больниц выписали 15 935 человек, 144 – за сутки.

В Иркутской области за последние сутки коронавирусом заболел 261 человек, всего в регионе зарегистрировано 27 551 случай заражения. Выздоровело 273 человека, а всего с начало эпидемии – 21 469. Суточная летальность от инфекции в регионе составила 16 человек, всего же от заболевания умерло 608 иркутян.

В Омской области зафиксировано 226 новых случая заболевания, всего с начала пандемии в регионе заразились 18 350 человек. 12 715 пациентов с коронавирусом выписали из медучреждений, за последние сутки этот показатель составил 110 человек. С 11 на 12 ноября в регионе от инфекции умерло 7 человек, а всего – 485.

Напомним, накануне суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области составил 185 человек, умерло три человека.

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