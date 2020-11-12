Владельцев новосибирских торговых центров объединят под эгидой РСТЦ

Владельцы новосибирских торговых центров объединятся под эгидой Российского совета торговых центров (РСТЦ). С инициативой выступила управляющая сети новосибирских торговых центров «Континент» Наталья Патрина.

Об инициативе новосибирских предпринимателей присоединиться к РСТЦ в ходе прошедшей в четверг онлайн-конференции Новосибирского областного отделения «Опоры России» рассказал заместитель министра промышленности Новосибирской области Максим Останин.

«У нас начало формироваться интересное сообщество. Есть такая организация – Российский совет торговых центров. У ряда новосибирских торговых центров управляющие находятся за пределами региона, и нужно выстраивать с ними отношения», — пояснил Максим Останин.

Возглавит новое новосибирское профессиональное сообщество, по его словам, управляющая сети торговых центров «Континент» Наталья Патрина, которая является региональным представителем РСТЦ в Новосибирской области.

Российский совет торговых центров создан в 2002 году, объединяет ряд крупнейших отраслевых организаций, в числе которых корпорация А.Н.Д, Tashir, Cushman & Wakefield, Сrocus Group, PPF Real Estate Russia, Атриум Менеджмент, IKEA Centres (Russia), Сeetrus (Ашан) и ряд других.

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