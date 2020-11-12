Глава иркутского минздрава ушла в отставку после закупки некачественных масок

Министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева ушла в отставку по собственному желанию. Ранее чиновница была отстранена от должности из-за закупки некачественных медицинских масок в медучреждения региона.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал заявление об отставке главы регионального минздрава Натальи Ледяевой 12 ноября, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Иркутской области назначили первого заместителя министра Анну Данилову.

Партия некачественных медицинских масок поступила в медучреждения Иркутской области в апреле. По этому факту в октябре была инициирована проверка, на время которой губернатор Игорь Кобзев отстранил Ледяеву от исполнения обязанностей министра.

Фальсифицированные медицинские маски были закуплены в регион на сумму 40 млн руб. и поступили в три больницы. Следственное управление СК по Иркутской области возбудило уголовные дела по статьям «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ) и «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершённое группой лиц по предварительному сговору» (п.»а» ч.2 ст.238.1 УК РФ).

Фигурантами дела стали шесть коммерсантов, имевших отношение к поставке медицинских масок в медучреждения. Один их них взят под стражу на два месяца, остальные находятся под домашним арестом. По данным источника агентства «Интерфакс», по этому делу также задержан сын Натальи Ледяевой Илья Белоусов.

Напомним, в минздравах сибирских регионов за последнее время прошла волна увольнений после инцидентов, связанных с недостаточным оказанием медицинской помощи. Так, в начале ноября губернатор Омской области отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову. Это произошло после того, как больницы отказались принимать «тяжёлых» пациентов с коронавирусом, и врачи скорой помощи устроили акцию протеста возле здания минздрава.

Также в ноябре был уволен специалист минздрава Кузбасса Андрей Сагитов, который отвечал за оснащение медучреждений. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, Сагитова отстранили от должности за несвоевременную подготовку больниц к обеспечению пациентов кислородом.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.