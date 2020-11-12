Власти Новосибирской области рассматривают возможность регистрации посетителей ресторанов

В правительстве Новосибирской области рассматривается возможность введения QR-кодов для посетителей ресторанов и кафе. С этим предложением к чиновникам обратилась инициативная группа предпринимателей.

О предложении инициативной группы предпринимателей стало известно в ходе прошедшей онлайн-конференции Новосибирского областного отделения «Опоры России». Напомним, сейчас к системе чек-ина посетителей по QR-кодам подключают московский общепит. Предполагается, что, если кто-то из участников вечеринки заразится коронавирусом, остальные гости получат SMS-уведомления о необходимости пройти тестирование. Сами рестораторы систему поддерживают, поскольку она станет альтернативой ограничению в работе заведений из-за COVID-19.

Однозначного мнения по эффективности QR-кодов в применении к заведениям общепита пока нет. По словам заместителя главы регионального минпромторга Максима Останина, на днях он вернулся из Москвы, где «в тестовом режиме» обошел шесть заведений. Только в одном его попросили отметиться. Кроме того, не у всех, пришедших в ресторан, есть поддерживающий систему QR-кодов смартфоны. «Я был свидетелем того, как разрешается эта ситуация. Человека просто спокойно пропустили, и на этом все закончилось», — рассказал Максим Останин.

Напомним, с 26 октября в Новосибирской области начало действовать новое ограничение в работе ресторанов и кафе из-за угрозы распространения вируса. Заведениям общепита нельзя работать с полуночи до 8 часов утра.

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