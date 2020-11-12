Самолёты в Танзанию начнут летать из новосибирского «Толмачёво» с середины ноября

Партнёры аэропорта «Толмачёво» — авиакомпании AZUR air и Royal Flight начнут выполнять чартерные рейсы из Новосибирска в Танзанию на остров Занзибар в ближайшие дни. Первый рейс Royal Flight запланирован на 14 ноября, а первый рейс AZUR air — на 16 ноября.

Рейсы выполнят воздушные суда Boeing 767-300. Самолёты будут отправляться из новосибирского аэропорта раз в 10-11 дней.

«Путешественников ждут прекрасные пляжи Танзании и увлекательные экскурсии по острову», — пообещали в пресс-службе «Толмачёво».

Туристические пакеты на Занзибар можно приобрести у партнёра авиакомпании AZUR air на туристическом рынке – компании ANEX Tour, у партнёра авиакомпании Royal Flight — туроператора Coral Travel, а также в туристических агентствах города. Подробную информацию необходимо уточнять у туроператоров.

Ранее сообщалось о том, что более полумиллиона пассажиров вылетело из «Толмачёво» и обратно в сентябре.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.