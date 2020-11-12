Привитый от коронавируса врач заболел инфекцией в Кузбассе

У врача, получившего вакцину от коронавирусной инфекции в Кемеровской области, выявили COVID-19. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Елену Зеленину 12 ноября.

Как рассказала министр на брифинге в четверг, медработник заразился в течение недели после первой прививки двухкомпонентной вакциной, которая ставится в два этапа с промежутком в три недели.

«Заболевание было выявлено на пятые-шестые сутки, поэтому говорить, что это связано непосредственно с вакцинацией, с учётом инкубационного периода, не представляется возможным», — цитирует агентство Елену Зеленину.

По последним данным, за сутки в Кузбассе коронавирусом заразился 181 человек, всего в регионе зарегистрировано 17 749 случаев заболевания. Шесть человек скончались с инфекцией за последние сутки, всего от последствий болезни в Кемеровской области погибло 298 человек. 229 пациентов выздоровели, а всего с начала пандемии – 13 714 человек.

Напомним, накануне стало известно о заражении коронавирусом трёх врачей в Алтайском крае, которым поставили прививку от заболевания. Специалисты объяснили это тем, что у медиков не успел сформироваться иммунитет к инфекции. Всего в регионе вакцинацию от COVID-19 прошли 42 медработника.

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