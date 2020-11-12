Убийство в колонии расследуют в Новосибирской области

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области проводит проверку по факту убийства мужчины в колонии №13 Убинского района. Как сообщили в ведомстве в четверг, 12 ноября, в исправительном учреждении найдено тело с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

«Обнаружено тело осуждённого с признаками насильственной смерти. На место выехал следователь СКР. Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила журналистам в информационной рассылке 12 ноября старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешёва.

В пресс-службе следственного комитета также сообщили, что личность погибшего установлена. Им оказался 39-летний осуждённый. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Ранее в прессе появилась информация о том, что накануне в колонии произошёл бунт, однако в следственном комитете её опровергли.

Напомним, в октябре в Новосибирске раскрыли убийство директора крупного ЖСК.

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