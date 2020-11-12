Бывшая управляющая делами мэрии Бердска умерла в Новосибирской области

Руководитель бердского Городского центра культуры и досуга, бывшая управляющая делами мэрии Бердска Елена Исламова умерла в ночь на 12 ноября от продолжительной болезни, сообщает «Курьер. Среда. Бердск». Ей было 56 лет.

Как сообщает издание, Елена Исламова долго боролась с онкологическим заболеванием.

Елена Исламова закончила Уфимский авиационный институт по специальности «Машины и технология литейного производства» в 1989 году и Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» в 1999 году.

Ранее Елена Исламова работала на Бердском электромеханическом заводе. В 1993 году трудовой коллектив предприятия избрал её депутатом Бердского городского собрания, а в 1994 году её назначили на должность заместителя главы администрации Бердска по работе в Городском собрании. В 1995 году Исламова была переведена на должность начальника управления администрации по социальным вопросам. В 1997 году она была назначена на должность управляющего делами администрации Бердска, в которой трудилась 20 лет.

С 2000 по 2014 год Елена Исламова работала председателем территориальной избирательной комиссии Бердска. В 2016 году она возглавила Городской центр культуры и досуга. В её ведении находились Городской дом культуры, ДЦ «Октябрь», а также парк культуры и отдыха Бердска.

Напомним, в октябре ушёл из жизни экс-депутат новосибирского горсовета Юрий Кувшинов.

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