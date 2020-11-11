Борис Титов попросил новосибирского губернатора поправить ограничения для шоу-бизнеса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой скорректировать введенные в регионе в связи с пандемией ограничения для шоу-бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей, поводом для обращения к главе региона стало письмо организаторов зрелищных мероприятий. Импрессарио пожаловались на разночтения в нормативных документах, которыми регулируются ограничения для их отрасли в Новосибирской области.

По словам предпринимателей, постановлениями властей региона, изменениями и дополнениями в них, регламент работы шоу-бизнеса постоянно меняется. К примеру, ранее, по их словам, представители крупных федеральных организаторов не могли проводить мероприятия вообще, в то время как для местных коммерсантов это было разрешено. Сейчас зрелищные мероприятия в Новосибирской области проводить можно при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, но сам перечень требований не определен.

В итоге импрессарио могут привлечь к административной ответственности из-за несоблюдения рекомендаций и прочих декларативных норм, не относящихся к санитарно-эпидемиологическим требованиям, посетовали авторы обращения к бизнес-омбудсмену. Точно так же к ответственности их могут привлечь за несоблюдение требований, не связанных с проведением зрелищных мероприятий, или исполнить которые в связи со спецификой концерта не представляется возможным.

«Заявители заинтересованы в проведении личного приема с участием курирующего вице-губернатора для выработки взаимоприемлемых решений. Буду признателен за внимание к указанной проблеме, а также за организацию запрашиваемого личного приема», — говорится в письме бизнес-омбудсмена к губернатору.

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