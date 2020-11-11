В СО РАН назвали кандидатов на должности руководителей четырех сибирских институтов

На прошедшем в среду, 11 ноября заседании Президиума СО РАН утверждены претенденты на посты директоров нескольких институтов Сибирского отделения академии.

Как сообщил в ходе заседания президиума главный ученый секретарь СО РАН, академик Дмитрий Маркович, кандидаты на должности руководителей институтов определяются по результатам тайного рейтингового голосования, затем материалы о рекомендованных кандидатурах передаются в Президиум РАН. Окончательный список кандидатов утверждает министерство науки и образования РФ.

В качестве претендентов на пост директора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) академики утвердили трех кандидатов: действующего директора института Сергея Черного, ведущего научного сотрудника отдела вычислительных технологий Сергея Медведева, а также заместителя председателя Ученого совета Андрея Юрченко.

На должность руководителя Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) президиум представил врио директора института, профессора Михаила Воеводу, заместителя директора по научной и лечебной работе Юрия Николаева и кандидата биологических наук Эльвиру Григорьеву.

Претендентами на пост директора Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии (НИИФКИ) названы врио директора Александр Силков, доктор медицинских наук Виталий Морозов и кандидат биологических наук Елена Гаврилова.

На должность руководителя Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН (ИГАБМ СО РАН) выдвинуты два кандидата – директор института Валерий Фридовский и заведующий лабораторией Алексей Костин.

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