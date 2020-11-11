Возможность создания в городе снегоплавильных станций на фекальном топливе рассмотрят в мэрии Новосибирска. Идею уже поддержали некоторые депутаты горсовета, но против могут быть управляющие компании.

В мэрии Новосибирска не исключают возможности создания снегоплавильных станций на необычном топливе — фекалиях. Власти города уже начали изучать опыт в этом вопросе Санкт-Петербурга. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству 11 ноября.

«Снегоотвалы – это зона экологического бедствия весной. Внедрение снегоплавильных станций поможет уйти от допотопных мест складирования снега зимой», — отметил депутат горсовета Новосибирска, глава регионального отделения партии «Зеленые» Игорь Украинцев.

По мнению депутата, многие города России уже идут по пути создания снегоплавильных станций, и Новосибирск должен последовать их примеру. Единственный минус – затраты на работу таких станций – можно было бы компенсировать повторным использованием отсортированной в процессе плавления снега гранитной крошки, которой посыпают дороги.

Как рассказал начальник управления автомобильных дорог города Новосибирска Юрий Сердюк, самые дешевые снегоплавильные станции сегодня – это станции, работающие на топливе из фекалий.

«Эффективность этого вида топлива – в возможности поддерживать оптимальную для плавления снега температуру в 16 градусов. Мы будем изучать опыт создания таких станций в Санкт-Петербурге, где уже сейчас они работают и коммерсантов побуждают пользоваться их возможностями», — рассказал Юрий Сердюк.

Также чиновник заметил, что соответствующие переговоры уже ведутся с новосибирским Горводоканалом. Среди моментов, которые нужно учесть для реализации новой идеи – это существующая коммунальная инфраструктура, в частности, технические особенности городской канализации.

Однако не все в горсовете поддерживают инициативу замены снегоотвалов на снегоплавильные станции. Депутат и руководитель группы компаний «Дискус» Алексей Джулай (в нее также входит управляющая компания «Достойный сервис». – «КС») высказал мнение, что в результате плавления снега в реку Объ будут попадать нитраты и нитриты от смесей, которыми посыпают дороги. Зимой они не смогут окисляться подо льдом и будут загрязнять реку.

В департаменте мэрии заверили депутата, что планируемые снегоплавильные станции в городе будут строить только с необходимыми очистными сооружениями.

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