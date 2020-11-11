Оборудование для ПЦР-тестирования поступило в пять больниц Новосибирской области

В лаборатории пяти медучреждений Новосибирской области поступило новое оборудование для ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 11 ноября.

Как рассказали в региональном правительстве, в Новосибирской областной больнице установлены мощные автоматические амплификаторы, которые позволят увеличить объёмы тестирования. Для них в медучреждении отремонтировали просторные боксы.

По словам главного специалиста по клинической лабораторной диагностике Новосибирской области Ильи Пикалова, новое оборудование удалось получить в рекордно короткие сроки.

«До эпидемии коронавируса метод ПЦР не был массовым и не предполагал такого большого количества исследований. Сейчас главная задача – увеличить объёмы. Кроме оборудования нужен подготовленный персонал – будут сформированы дополнительные бригады, для этого мы сейчас обучаем врачей и лаборантов», – цитирует пресс-служба областного правительства Илью Пикалова.

Ещё четыре комплекта оборудования установлены в центре крови, инфекционной больнице №1, детской больнице №3 и горбольнице №1, они уже запущены в работу. Также, по словам Ильи Пикалова, перебоев с расходными материалами в регионе нет. Лаборатории работают с диагностическими наборами новосибирского производителя реагентов для ПЦР, логистика их поступления в медучреждения выстроена.

Сейчас тестирование на коронавирус проводят в Новосибирской области 17 лабораторий. Это областные, частные и федеральные учреждения, а также лаборатория областного Центра гигиены и эпидемиологии. По информации областного минздрава, их мощностей сегодня достаточно, чтобы обеспечить тестирование пациентов инфекционных стационаров.

В пресс-службе регионального правительства также отметили, что к лаборатории Новосибирской областной больницы прикреплён госпиталь на базе больницы №11. Здесь для медучреждения проводят 300 проб в сутки, результаты пациенты получают в течение 24 часов.

В ближайшее время в Новосибирской области оснастят оборудованием для ПЦР-диагностики ещё три медицинские организации.

Напомним, в октябре в минздраве рассказали, сколько ПЦР-тестов проводят в Новосибирской области за сутки.

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