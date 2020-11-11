Компания «Кузбассразрезуголь» приобрела второй мощнейший гусеничный экскаватор

На Кедровском угольном разрезе УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) приступили к монтажу нового экскаватора – отечественного гиганта ЭКГ-35. Эта машина стала второй в компании и в России – два года назад она заработала на Краснобродском угольном разрезе.

Самый мощный карьерный гусеничный экскаватор типа «прямая лопата» в российском исполнении спроектировали конструкторы «Уралмашзавода» (УЗТМ, входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС») по техническим требованиям УК «Кузбассразрезуголь». Головной образец машиностроители изготавливали около пяти лет.

При создании второй машины конструкторы завода выполнили доработку, заменив ответственные узлы на более надежные: внесли изменения в конструкцию ходовой тележки, редукторов поворота и подъёма, а также стрелы и гусеничных звеньев. Для повышения безопасности работы экскаватор будет оснащён комбинированной автоматической системой пожаротушения кузбасского производства. Кроме того, серьёзно доработана информационная система.

«Мы постоянно работаем в тесном контакте с заводом-изготовителем, отмечая в процессе эксплуатации машины возможности для повышения её надежности. Поэтому второй ЭКГ-35 получил ряд конструктивных доработок», — рассказал начальник технического отдела управления по содержанию оборудования УК «Кузбассразрезуголь» Роман Сивцов.

Весь цикл работ по монтажу и запуску экскаватора в работу осуществляют специалисты ООО СЦ «УЗТМ-КАРТЭКС». После ввода в эксплуатацию они также будут проводить гарантийное обслуживание машины.

«Полное сопровождение оборудования в течение его жизненного цикла производителем повысит качество проводимых работ и, как следствие, надежность эксплуатируемой техники», — отметил директор ООО СЦ «УЗТМ-КАРТЭКС» в СФО Алексей Оноприенко.

Сейчас собрана ходовая часть экскаватора и смонтированы секции поворотной платформы. Завершить монтаж ЭКГ-35 №2 планируется к концу года.

На производственных площадках компании «Кузбассразрезуголь» проходили испытания многие современные модели отечественных экскаваторов. В их числе — ЭКГ-18Р, ЭКГ-18, ЭКГ-18М и ЭКГ-32Р.

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