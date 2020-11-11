ПСБ предоставляет услугу «Банковское сопровождение контрактов»

ПСБ в рамках расширения линейки продуктов дистанционного банковского сопровождения предлагает клиентам новую услугу – «Банковское сопровождение контрактов» (БСК).

БСК представляет собой инструмент по оперативному управлению целевым расходованием денежных средств при реализации контракта клиента. Система БСК особенно удобна для компаний, которые заинтересованы в контроле и анализе расходования бюджета по крупным проектам с большим количеством подрядчиков и субподрядчиков: при выполнении госзаказов, контрактов жизненного цикла и концессий, а также договоров по капитальному строительству.

«ПСБ как универсальный банк стремится дать клиентам гибкие инструменты для поддержки текущей деятельности. Новая услуга ПСБ специально разработана для усиления контроля целевого расходования средств на конкретные проекты компаний, – отметил директор департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ Вячеслав Благирев. – Ее применение позволяет повысить экономическую эффективность деятельности клиента и прозрачность его бизнеса. ПСБ продолжит дальнейшее развитие цифровых продуктов банка для максимального удобства и продуктивности бизнеса клиентов».

В рамках использования БСК клиенту предоставляются следующие услуги: удобный функционал для дистанционной работы через систему PSB Corporate, открытие отдельного счета, отчеты банка по целевому использованию средств и контролю бюджета сметы контракта, анализ платежей на соответствие требованиям заказчика и подтверждение платежей первичными документами. Также клиент получает возможность воспользоваться сервисом по строительному, технологическому и техническому аудиту, в том числе, за счет привлечения сюрвейера.

Совокупность этих услуг обеспечивает бизнесу контроль над освоением авансовых платежей, расходованием средств и их целевым использованием, в том числе, с верификацией первичных документов. БСК также помогает оперативному формированию отчетности компании и прозрачности цепочки всех коопераций. В конечном итоге контроль затрат позволяет компании сэкономить ресурсы, повысить эффективность работы и минимизировать риски неисполнения контракта.

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