В Болотнинском и Мошковском районах Новосибирской области не остановят реализацию социальных проектов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с представителями Болотнинского и Мошковского районов реализацию социальных проектов и инфраструктурных программ, которые важны для развития муниципальных образований. В районах продолжится строительство школ, переселение жильцов из ветхих домов, а также реализация программы по предоставлению служебных квартир.

Совещание в дистанционном формате прошло в правительстве Новосибирской области 11 ноября. Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что сохранить все приоритетные расходы в районах в этом году помогла федеральная поддержка. В первую очередь, речь идёт о социальных проектах – таких, как строительство школы в Болотном.

«Мы сохраним весь социальный блок расходов, финансирование крупных инфраструктурных проектов. Заложены в бюджет и расходы на продолжение ранее стартовавших региональных проектов и программ. Кроме того, могу вас в этом заверить — ни один наказ депутатов Заксобрания шестого созыва, ни один наказ, который будет сформирован депутатами седьмого созыва, не будет исключён. Не снимаются с контроля и поручения, которые я давал по итогам предыдущих поездок в районы, по итогам личного приёма граждан. Все эти поручения остаются на контроле», — сказал на совещании в областном правительстве 11 ноября Андрей Травников.

По словам губернатора, в Мошковском и Болотнинском районах продолжится реализация программ по расселению граждан из аварийного жилья и строительству служебного жилья для молодых врачей и учителей. Кроме того, в районах будут и дальше возводить ФАПы, а также обеспечивать интернетом и сотовой связью отдалённые населённые пункты. Также планируется не уменьшать объёмы дорожного строительства, а в рамках нацпроекта «Экология» продолжить реализацию программы «Чистая вода» с дополнительным выделением региональных ресурсов.

«Напоминаю, что при отборе проектов основной критерий – готовность. В первую очередь мы будем отбирать те проекты, для которых уже разработана ПСД, заложено оправданное техническое решение», — отметил губернатор.

Андрей Травников также напомнил, что с 1 января 2021 года в Новосибирской области стартует программа модернизации первичного звена в здравоохранении. Условно программу можно разделить на три больших блока: строительство новых поликлиник, ремонт существующих и приобретение для них оборудования, обновление материальной базы.

Кроме того, в районах планируется увеличить число строящихся школ за счёт государственно-частного партнёрства. Губернатор напомнил: возможность направлять средства, заложенные в нацпроекте на софинансирование строительства школ по проектам ГЧП, позволяет увеличить темпы строительства в условиях ограниченного бюджета.

Сейчас с помощью механизма ГЧП в Новосибирске строятся семь поликлиник. Соглашение о государственно-частном партнерстве по реализации проекта строительства, финансирования и технического обслуживания сети современных медицинских учреждений было подписано в рамках Российского инвестиционного форума-2019. Частным партнёром проекта после проведения конкурсных процедур определена ООО «Седьмая концессионная компания», входящая в группу «ВИС». Проект является первым крупным ГЧП-проектом в сфере здравоохранения в России, структурированным в рамках федерального закона о государственно-частном партнерстве № 224-ФЗ.

«Экономическая ситуация в регионе сложная, но я не оцениваю ее как кризисную. Нам нужно мобилизоваться для дальнейшего динамичного развития территории, работать единой командой: правительство Новосибирской области, администрации районов, депутаты Законодательного собрания региона, Советов депутатов территорий. Мы продолжим работать именно в такой связке», — подчеркнул Андрей Травников.

Ранее сообщалось о том, что врачам Краснозёрского района Новосибирской области предоставят служебное жильё.

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