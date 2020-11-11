Китайскую религиозную организацию в Хакасии признали запрещённой в России

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске признал экстремистской организацией хакасское отделение китайской секты «Фалуньгун» («Фалунь Дафа»). Такое решение было вынесено во вторник, 10 ноября. «Запрещённый» статус организация получила в России впервые.

Деятельность организации в России теперь запрещена, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Хакасская региональная организация духовного и физического самосовершенствования человека по великому закону Фалунь «Фалунь Дафа» признана экстремистской организацией», — цитирует агентство сообщение Пятого апелляционного суда в Новосибирске.

Ранее Верховный суд Хакасии отказался признавать организацию экстремистской – соответствующее решение было вынесено в июле. Заместитель прокурора республики обжаловал этот вердикт в апелляционном суде, и во вторник, 10 ноября, он был отменён.

Организацию «Фалуньгун» основал в Китае отставной военный Ли Хунчжи в 1992 году. По мнению специалистов, объединение представляет собой оккультную секту тоталитарного характера, которая основана на увлечении физкультурой цигун. В 1999 году из-за помешательств и суицидов, а также психических расстройств и отказа от медицинской помощи среди членов секты, объединение запретили в самом Китае.

По информации агентства «Интерфакс», в июне 2015 года была пресечена деятельность лидера ижевского отделения организации, а в июле 2020 года в России признали нежелательными несколько американских и одну британскую некоммерческие организации, которые связаны с китайской сектой. Кроме того, в 2010 году в Элисте запретили проведение выставки «Фалуньгун».

Напомним, в октябре лидеров красноярской религиозной организации, арестованных в Новосибирске, направили на психиатрическую экспертизу в Москву.

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