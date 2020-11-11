Оперативный штаб: ещё 185 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области

Как сообщили в оперативном штабе по Новосибирской области, 11 ноября в регионе зарегистрировано 19 277 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 1 252 – среди детей. 185 человек заразились за сутки.

В оперативном штабе также сообщили, что из медучреждений региона выписали 15 791 пациента, которым диагностировали COVID-19. 176 человек отправились из больниц домой за последние сутки.

От последствий коронавирусной инфекции в Новосибирской области скончалось 633 человека. За последние сутки не удалось спасти троих — мужчин 67 лет и 71 года, а также 61-летнюю женщину.

В Кузбассе 11 ноября коронавирусом заболело 183 человека. Всего в регионе выявлено 17 568 случаев заражения. Из «ковидных» госпиталей Кемеровской области выписали 292 пациента, всего в регионе вылечились 13 485 человек. За последние сутки с COVID-19 умерли шестеро кузбассцев, а всего с начала пандемии – 292 жителя региона.

В Иркутской области выявлено 258 новых случая заражения, с начала эпидемии в регионе заболело 27 290 человек. За сутки выздоровело 280 пациентов, а всего – 21 196. От последствий коронавирусной инфекции за сутки умерло 18 иркутян, а с начала пандемии – 592 жителя региона.

Напомним, накануне глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова назвала сибирские регионы, где плохо соблюдают меры «коронавирусной» безопасности.

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