Впервые за 14 лет количество покинувших Новосибирск превысило число приехавших в город

Власти Новосибирска сообщили о миграционной убыли населения – в 2020 году из города уехало на 1,7 тыс. человек больше, чем прибыло.

Результаты исследования социально-демографической динамики в Новосибирске в 2020 году обнародованы в проекте постановления «О прогнозе социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период 2021 – 2023 годов», опубликованном на сайте мэрии. «Впервые с 2006 года наблюдается миграционная убыль населения – по итогу восьми месяцев 2020 года число выбывших из города Новосибирска превысило число прибывших на 1,7 тыс. человек», — говорится в документе.

Городские власти также отмечают убыль населения Новосибирска в текущем году. Число умерших за восемь месяцев 2020 года превысило число родившихся на 3,2 тыс. человек. В качестве причин называются «малочисленность поколения родившихся в 1990-х», а также старение населения. Что касается причин смертности, они, по данным мэрии, не изменились – болезни системы кровообращения, онкология и несчастные случаи – 77% от всех смертей.

Количество живущих в Новосибирске на 1 января 2020 года составило 1 млн 625 тыс. 600. Согласно прогнозу, в 2021 году это количество станет меньше и составит 1 млн 618 тыс. 800 человек. К прежнему числу жителей Новосибирск, согласно прогнозу, вернется к 2023 году.

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