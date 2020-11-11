Три врача, которым поставили вакцину «Спутник V» против коронавирусной инфекции в Алтайском крае, заразились COVID-19. Всего в регионе такую прививку получили 42 медика, сообщили 11 ноября в краевом оперативном штабе.

Как пояснили в ведомстве, у врачей мог не успеть сформироваться иммунитет к инфекции.

«По информации разработчиков, вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета», — рассказали в оперштабе.

По последним данным, в Алтайском крае заразилось 21 499 человек. Последний зарегистрированный суточный прирост заболеваемости составил 234 случая. Всего в регионе от коронавиурса погибло 444 человека, за сутки на 10 ноября – 8 человек. Выздоровело 18 090 пациентов, за сутки – 256.

Напомним, в октябре также привили от коронавируса 42 врача в Новосибирской области. При этом о желании вакцинироваться заявили около 700 медработников региона. Как рассказали в соцсетях специалисты новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», иммунитет после такой вакцины сохраняется не меньше полугода.

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