Новосибирская полиция начала доследственную проверку из-за инцидента в «Альфа-Банке»

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о начале доследственной проверки по заявлениям двух граждан, сообщивших о краже денег из банковских ячеек.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 9 ноября в отдел полиции Центральный УМВД России по городу Новосибирску обратились двое граждан с заявлениями о краже денежных средств из банковских ячеек. «Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сказали в пресс-службе.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о предположительной краже денег из ячеек в одном из новосибирских отделений «Альфа-Банка». Деньги в одной из ячеек, предположительно, могли принадлежать экс-заместителю начальника ГУ МВД в Новосибирске Вячеславу Певневу. По информации Международного коррупционного портала, речь идет о сумме в 130 млн рублей. Деньги, пропавшие из второй ячейки, предположительно принадлежат новосибирскому адвокату Юрию Гольдбергу. Связаться с юристом, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, «Континенту Сибирь» пока не удалось.

В самом банке возможность кражи категорически отвергли. В ответ на запрос «Континента Сибирь» представители «Альфа-Банка» накануне сообщили, что инцидент в настоящее время расследуется сотрудниками полиции и самого финансового учреждения. «Подчеркнем, что незаметно похитить содержимое ячейки невозможно, ни в одном аналогичном случае информация о краже, выполненной сотрудниками банка или третьими лицами, не подтверждалась», – говорится в официальном ответе банка.

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